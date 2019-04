Casimiro: "Hemos tocado fondo"

Hay poca explicación tras la dura derrota del Unicaja en La Fonteta, por lo que Luis Casimiro se mostró crítico en sala de prensa. "Me vais a perdonar que no haga valoración, me entenderéis porque jugamos muy mal y entonces creo que hemos tocado fondo y tengo que estar ahora con el equipo, intentar recomponerlo y realmente demostrar que somos un buen equipo y salir adelante de esta. Cuando tocas fondo esperas que se reactive todo porque el equipo ha demostrado que tiene capacidad para ello. Es lo que más me preocupa, más que hacer un análisis de lo que todos habéis visto", comenzó el manchego.

Tiene la mira corta el entrenador cajista, que mostraba una evidente preocupación. "Quedan seis jornadas y no puedo pensar quién es el rival. Hemos demostrado durante muchas jornadas y mucho tiempo que este equipo puede hacer muchas cosas, no dar la imagen que dimos", decía, mientras apelaba al orgullo de la plantilla: "La condición humana tiene que cuando peor te encuentras sacas lo mejor de ti mismo y es lo que tenemos que hacer ahora para ponerlo a disposición del equipo y que vayamos hacia arriba. No puedo pensar más allá que recuperar y ser nosotros mismos para dentro de cuatro días jugar otro partido".

No una sola causa que explique este bajón del Unicaja, como desgranaba Casimiro. "Las teorías son variadas. Puede venir bien un partido para volver a mejorar, esos pensábamos cuando perdíamos en Lugo. En el deporte profesional el resultado condiciona todo el resto. ¿Cómo recuperarlo? Apelando a la condición humana y personal para que lo que mejor que tenemos de nosotros mismos cuando peor estamos sacarlo y ponerlo a disposición del equipo. Es lo que tenemos que trabajar", aseguraba.

Sí exponía una clave el técnico verde. "Creo que sobre todo es un aspecto mental y a partir de ahí volveremos a ser un equipo con fluidez en ataque, mucha más consistencia en defensa y en el rebote. Evidentemente si hemos estado en todas las competiciones y en la cuarta plaza es que tenemos muchas más cosas de lo que hemos visto aquí y lo que hemos hecho esta semana. Tenemos que volver a trabajar el aspecto mental para volver a competir como eramos antes", terminaba.