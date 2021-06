El malagueño Rafa Huertas se retira a los 36 años

El malagueño Rafa Huertas puso fin a una dilatada carrera como baloncestista de alto nivel. Debutó en el primer equipo del Unicaja de la mano de Sergio Scariolo, en la temporada 2003/04, en un encuentro de Euroliga ante el CSKA. Después jugaría otro ante el Murcia. A partir de ahí, emprendería una carrera itinerante que la llevaría Cáceres, Montilla, Lliria, Melilla, Burgos, Alicante, Orense, Palencia, Breogán Lugo, Iberostar Palma, Bilbao Básket, Almansa y otra vez Alicante, con un año, la temporada 2010/11, en la ACB con Menorca.

Consiguió ascensos a ACB con el Lucentum Alicante y el Bilbao Básket, hace un par de años. Y jugó en varios históricos de la categoría, sumando más de 550 partidos en todas las categorías FEB. Su último encuentro fue en la batalla por el ascenso a la ACB con el equipo alicantino, que perdió ante el Breogán en el tercer partido de semifinales del play off. Granada y Breogán pelearán por una plaza en la ACB.

A partir de ahí, Huertas anunció su retirada a través de las redes sociales. "Necesito daros las gracias a todos los que habéis compartido este camino conmigo, en especial a mi familia, sin ellos no sólo no habría tenido mi carrera, tampoco sería la persona que soy. Empiezo una nueva etapa con mucha ilusión pero nunca, nunca te olvidaré baloncesto y siempre estarás en mi vida", decía el escolta malagueño, muy valorado por sus compañeros y que emprende otra etapa tras dos décadas jugando.

No quería poner nada, pero necesito daros las gracias a todos los que habéis compartido este camino conmigo, en especial a mi familia, sin ellos no sólo no habría tenido mi carrera, tampoco sería la persona que soy.