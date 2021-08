La Federación Italiana defiende a Marco Spissu

Marco Spissu no jugará en el Unicaja después de no superar el reconocimiento médico cajista. Fue una noticia de mucho calado que detonó en la noche del jueves y que aún genera respuesta. Una de las partes que sacó la cara por el jugador fue la Federación Italiana, que sacó un comunicado contundente apoyándolo. "Para participar en el Tokio 2020 Juegos Olímpicos con la selección nacional de baloncesto, Spissu, como todos los demás deportistas de la delegación italiana, obtuvo un certificado de aptitud para la práctica deportiva competitiva expedido por el Instituto CONI de Medicina Deportiva, la máxima entidad del sector en cuanto a deportistas olímpicos y no solamente", comenzaba el escrito.

"A partir de este certificado, emitido tras los exhaustivos exámenes realizados antes de partir hacia Japón, queda claro que el atleta se curó por completo de la lesión que sufrió durante el torneo de Hamburgo unas dos semanas antes. Al respecto, se destaca que lo encontrado por el personal médico de Málaga, posteriormente confirmado por el personal médico de Azzurro, no tiene relación causal con el trauma sufrido por el deportista en Alemania", continuaba la carta, que terminaba de manera clara y tajante: "Como se ha especificado, por tanto, y tras todos los controles realizados durante el verano, la Federación Italiana de Baloncesto considera al deportista Marco Spissu apto para deportes de competición".