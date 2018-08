La medalla en verde

Un tercio de la plata de la selección española sub 16 en Novi Sad bebe de Los Guindos. No se recuerda en la factoría cajista un torneo oficial de categorías inferiores de la selección con más jugadores formados en Málaga. Desde que Germán, Cabezas y Berni completaron un ciclo mágico desde Varna'98 al Mundial sub 21 de Japón'01 (con dos oros y un bronce por el camino) hasta ahora ha sido extraña la selección sin un jugador del Unicaja. Pero los cuatro de esta talentosa camada no tienen precedente.

En el grupo de cuatro cajistas hay dos malagueños (Javi Rodríguez y Jeffry Godspower), un jiennense (Pablo Sánchez) y un gaditano (Rubén Domínguez). Este último, el benjamín del grupo y quizá el jugador más especial, comunicó en junio que se marchaba a jugar la próxima temporada en Torrelodones. Una pérdida sensible porque en Los Guindos se le veía claro proyecto de primer equipo. De hecho, hubiera hecho la pretemporada con Luis Casimiro de haberse quedado.

En cualquier caso, un día de especial alegría para todos los entrenadores que han contribuido (y contribuyen) a formar a estos jugadores que ahora dan el paso a la edad junior. Nada garantiza estar en una selección de base, sólo la mitad en generaciones extraordinaras alcanza la élite. Queda el paso más complicado para ser jugador de élite. Queda la plata, que se valorará más adelante. Y un beneficio tangible, la consideración de deportistas de élite por esta medalla, que facilita la ruta estudiantil.

Chiki Gil, que ha sido su técnico durante la pasada temporada y seguirá siéndolo la próxima de los tres que se quedan como ayudante de Germán Gabriel en el junior, analiza para Málaga Hoy a estos jugadores. Estuvo como ayudante de Jesús Lázaro en la selección sub 17 que ayudó en preparar en Mallorca a este grupo el Europeo. "El grupo es muy bueno, allí en Palma se veía una química especial. La mayor satisfacción es ver que han sido muy importantes. Ver a tres titulares en algunos partidos, como la final, tiene mucho valor. Todos han tenido una experiencia importante que ahora deben utilizar para seguir progresando", relata el técnico del Unicaja, que disecciona a los chicos plateados de Novi Sad.

Jeffrey godspower (ala-pívot, 1.98)

"Por el propio chico debemos intentar que sea un tres para que tenga más recorrido. Ahora en el cuatro es espectacular, igual acaba jugando así, pero como club de formación debemos darle al menos esa posibilidad. Será un reto para él. Es un gran pasador, conoce bien el juego. En el poste bajo, cambia a lado débil es muy fácil. En contraataque es capaz de sacarla en bote. Juega sin balón, que a veces se olvida con los aleros... A largo plazo, la idea es que sea más exterior. La evolución en el tiro, por ejemplo, la ha tenido muy clara. Todavía no es una amenaza constante, pero ya encara y puede meter. Ha mejorado mucho el último año".

javi rodríguez (escolta, 1.90)

"Ha comprendido que si atrás está bien tiene un punto importante a su favor. Es el especialista defensivo de esta selección y comete pocos errores en ataque. He visto cómo se ganaba el puesto en cada entrenamiento en Palma. Conoce el juego, tiene que hacer más cosas, no sólo recibir y tirar. Debe hacer más cosas desde el dribling. Lo intenta progresivamente, es más vertical yendo al aro. Es cuestión de soltura, que sepa que puede hacerlo. En el final de temporada lo intentó con tiro tras bote y en penetraciones con más continuidad. Por el perfil de equipo que teníamos había mucho combo, pero jugamos un torneo de Barcelona en que se cayó de la lista de la selección, lo jugó entero de uno y lo hizo muy bien. Con paciencia y jugando el pick and roll. Condiciones de lectura tiene. Realmente esto va a cambiar. Leía a Brad Stevens, técnico de Boston, decir que las posiciones de uno y dos se van a difuminar, como las de tres y cuatro. Habrá perfiles diferentes, pero se tiende a la multidirección El cinco puro igual quede más por libre, pero esa es la tendencia, menos especialización".

pablo sánchez (base, 1.90)

"Ha tenido una evolución clara durante el torneo. Venía de hacer aquí un juego más ofensivo y conforme ha ido avanzando se ha ido consolidando y jugando más. Es un paso importante para su juego. Siempre le hemos pedido que en espacios reducidos tome buenas tomas decisiones. Aquí juega con más libertad, puede hacer costa a costa más constantemente. Ha tenido más templanza, leyendo ventajas para otros compañeros. A campo abierto es un gustazo verlo, pero a la hora de anotar en 5x5 puede crear muchas ventajas. Tiene que dar un paso en la toma de decisiones, a la hora de saltar ayudas... Defensivamente, tiene un gran físico, es muy listo, se anticipa, ve lo que sucede. Tiene que seguir aguantando el 1x1. Tiene condiciones físicas defensivas para presionar a todo campo, lo hemos visto en este torneo. El técnico ha sabido darle confianza para llegar al final del torneo en su mejor nivel".

rubén domínguez (escolta, 1.95)

"Rubén es un jugador que es una pluma. Ya lo vimos durante el Eurobásket. Los técnicos lo tenían muy claro, cuando los partidos se complicaran se podía tirar de él aunque fuera de primer año y entrara al final en la lista. Casi todos los partidos le hacían cara a cara y ha acabado con casi 10 puntos de media. Te dice mucho lo que es, un jugador que tiene algo especial".