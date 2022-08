Melvin Ejim, el 'glue guy'

Melvin Ejim fue el elegido del Unicaja para cerrar el juego interior del que dispondrá Ibon Navarro. Se escapó la opción Wimbush y todo desencadenó en el regreso del canadiense. Dejó algo por acabar en una temporada donde las lesiones le privaron de mostrar su mejor versión. Este viernes vuelve a Málaga después de disputar las ventanas FIBA de clasificación para el Mundial'23, donde ha hecho un gran papel. Allí recibió muchos piropos de su entrenador y compañeros, que lo definieron como el glue guy, en castellano el hombre pegamento.

"En primer lugar, es genial tener un compromiso inquebrantable de su parte", decía Nick Nurse a Sportsnet, para alabar su versatilidad: "No importa lo que sea que esté pasando. Él encuentra su camino aquí. Y luego sale a la cancha y puede que no anote un millón de puntos o tome un millón de rebotes o lo que sea, pero hace jugadas. Él comenzará el juego y se hará cargo. Se le ocurrirá una pelota suelta. Va a conseguir un rebote ofensivo y devolverlo. Es como una chispa. … Es un tipo que juega duro y lo da todo para jugar por su país, lo cual es increíble". No es la primera vez que el entrenador de los Toronto Raptors se rinde a su juego.

Como una navaja suiza también lo ve Nickeil Alexander-Walker, uno de los NBA con los que cuenta Canadá. "Siempre necesitarás a alguien que arriesgue su cuerpo por el equipo. Siempre vas a necesitar a alguien que defienda, rebote, corte y cree espacio, y eso es lo que hace Mel. Su juego se traduce en cualquier parte. Va a defender, va a rebotear, va a hacer tiros abiertos cuando lo necesites y ante todo nos va a dirigir. Es un veterano inteligente", expresaba.

Lo ve con más naturalidad el propio cajista, que le restaba importancia y explicaba cómo lo ve en primera persona. "En diferentes equipos, diferentes lugares, tu rol cambia", razonaba: "Así que simplemente acepto cualquier rol en cualquier equipo del que sea parte y cualquier rol que necesiten de mí. Se trata de lo que es mejor para el equipo y de ser una estrella en tu rol. Sé que es una frase que escuchas mucho, pero en diferentes lugares y diferentes etapas de mi carrera, he tenido diferentes roles, y donde sea que esté, trato de aceptar el rol en el que estoy".

"No siempre fui un anotador, tenía que trabajar en el juego, ser lo suficientemente bueno en mi rol para llegar a esa posición", sostenía Melvin Ejim: "Y no mucha gente tiene el tipo de conjuntos de habilidades versátiles que necesitas para ser un jugador de rol. Algunas personas son solo tiradores, algunos tipos simplemente juegan a lo grande. Pero puedo hacer muchas cosas diferentes y proporcionar mucho valor diferente en muchos roles diferentes y puedo cambiar fácilmente a través de esos roles diferentes. Esa es una de las habilidades que tengo".