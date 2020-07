El Metropolitans 92 también ficha en España

El mercado de Eurocup está muy agitado y varios clubes se están reforzando. Uno de los que lo ha hecho ha sido el Metropolitans 92, que será el primer rival del Unicaja en el torneo continental la próxima temporada. Los franceses deberán visitar al Carpena el próximo 29 de septiembre a las 20:45 horas. Lahaou Konaté es su nuevo fichaje, que firma por las próximas cuatro temporadas. Un contrato importante para devolver al exterior a Francia y para dotar de mucho físico al perímetro.

El jugador estuvo la pasada temporada en el Iberostar Tenerife, donde fue un hombre importante en partidos concretos para Txus Vidorreta. No continuó en la isla, una vez no cabía en ese proyecto que ha vuelto a dar un paso adelante. Al menos, a priori. Es un gran defensor el alero, que regresa a los 28 años a su país, donde desarrolló el grueso de su carrera. 3.8 puntos y 1.5 rebotes fueron sus números en los partidos que disputó como aurinegro en la ACB y en la Champions League de la FIBA. No es el primer rival cajista en la competición que pesca en España después de que el Buducnost ya se llevase a Melvin Ejim y Dragan Apic.