La mirada internacional a Alberto Díaz: "Un héroe anónimo"

Como ha podido comprobar en los dos partidos de la fase previa de la Basketball Champions League, el cariño de Málaga por Alberto Díaz es gigante. Su oro en el Eurobásket ha reforzado ese sentimiento por el pelirrojo, que se rebasado fronteras y ha trascendido, más allá de que una década en la élite del baloncesto nacional esté ahí de base. Pero la dimensión ha crecido, inevitablemente.

Una semana después del oro, la web de la FIBA publicaba un artículo con los nueve jugadores a los que el torneo les puede haber cambiado la carrera, que "llevaron su juego al siguiente nivel". Están el MVP Willy Hernangómez, Mateusz Ponitka, el frustado fichaje cajista Marco Spissu, Maodo Lo, Andreas Obst... Y uno de ellos es Alberto Díaz. Y glosaba las cualidades y lo que había hecho el base malagueño.

"Díaz es un ejemplo perfecto de cómo los países de baloncesto "más grandes" como España pueden usar las ventanas para dar oportunidades de equipo nacional a jugadores que de otro modo no las tendrían. El base subió de rango en el nivel juvenil de España, ocupando el segundo lugar en el Campeonato Europeo FIBA sub 20 en 2014. Casi 10 años después, después de apariciones en los partidos de clasificación del EuroBasket, así como en la clasificación para las Copas del Mundo de Baloncesto FIBA 2019 y 2023, el jugador de 28 años ahora es campeón del EuroBasket", decía en el artículo.

"A pesar de acumular solo 5,7 puntos, 1,4 asistencias, 1,1 rebotes y 0,9 robos en 17 minutos, el entrenador de España, Sergio Scariolo, describió a Díaz como "el hombre de este campeonato". Díaz fue un héroe anónimo que jugó una defensa feroz, incluso forzando una gran pérdida de balón al final de la victoria de España sobre Turquía, mientras tiraba un 40 por ciento en triples. ¿Díaz saldrá de este torneo como un jugador que el mundo reconoce más? No necesariamente. Pero España no hubiera ganado el título si Díaz no juega como lo hizo, gracias a la confianza que ganó en las eliminatorias", cerraba la FIBA en su reconocimiento al jugador malagueño.