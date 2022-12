Otro monstruoso partido de Sabonis en una nueva victoria de los Kings

Domantas Sabonis cuajó otra actuación brillante para ayudar a los Sacramento Kings a imponerse a los Toronto Raptors a domicilio. Fue el mejor del equipo californiano con dobles figuras (21 puntos y 20 rebotes), a lo que añadió siete asistencias, es el sexto encuentro consecutivo firmando un doble doble para el lituano. Esto se tradujo en el mejor más/menos de su equipo, con más 13. De'Aaron Fox y Malik Monk aportaron 27 y 24 tantos, respectivamente, para vencer por la mínima en la cancha canadiense (123-124).

Tras caer ante los Sixers, derrota en la que Sabonis también fue de los mejores, los Kings se reencontraron con el triunfo en jornadas sin descanso. Con este triunfo en Toronto, el balance del equipo es de 15 victorias y 12 derrotas, lo que les coloca en séptima posición del Oeste, a las puertas de salir de los puesto del play in y estar en situación de play off directo. Con un par de meses por delante aún para el All Star Game, el que fuera canterano del Unicaja está en una buena posición para poder disputarlo, promediando 17,5 puntos y 11,6 rebotes.