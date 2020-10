"Tiene muchísimo mérito ganar por como ha jugado el rival"

Avisaba el entrenador del Unicaja Luis Casimiro en la previa del partido de la dificultad de poder ganarle al Buducnost por el estado de forma que traía el conjunto balcánico, único en el grupo b que comparte con los malagueños en ganar los dos primeros envites de la Eurocup. El preparador de los malacitanos ahondó en el buen momento de juego de su rival para valorar la actuación de su equipo.

“Para poner un poco en perspectiva que el trabajo ha hecho el equipo, el Buducnost es el primer partido que pierde, es el equipo por números que mejor ranking tiene (Euroliga y Eurocup incluidas), el que hace más puntos por posesión, el segundo que más anota, el que más tiros libres fuerza y va a la línea. Estaban muy en forma y jugamos muy bien. Hemos sabido sufrir en el primer tiempo, han jugado un partido excepcional. Hemos provocado nueve pérdidas de balón en el segundo tiempo, nos ha ayudado en la faceta defensiva, que hemos estado en sus manos mucho tiempo. El equipo ha jugado con la confianza que necesita. Hemos podido derrotar a un muy buen equipo, que ha jugado excelente, con un 60% en triples, con tiros punteados por nosotros. Tiene muchísimo mérito ganar por cómo ha jugado el rival”, explicó el entrenador del Unicaja después del choque .

Casimiro también apuntó a la reacción de los suyos después de una primera parte en la que el dominio fue visitante y que le costó una desventaja de diez puntos a los andaluces como suma del rendimiento de los dos primeros periodos: “Hemos cambiado la defensa, hemos ajustado la defensa que no habíamos hecho bien. Hemos estado bien casi siempre. Ha anotado mucho, hemos ido paso a paso, dándole la vuelta. Intento poner a los que creo que pueden ayudar. Deon [Thompson] de cinco ha ayudado bastante y ha producido bastante hasta que se le agotó la energía, después Yannick [Nzosa] nos ayudó a rematar. Cada uno ha dado el máximo”.

Uno de los pocos nombres propios que resaltó el técnico del conjunto de la capital de la Costa del Sol fue el del alero polaco Adam Waczynski que tuvo buena muñeca en la recta final del encuentro: “A Waczynski no se le ha olvidado meter. Estaba haciendo un muy buen trabajo defensivo y por eso tenía minutos, jugaba casi 15 minutos. Hay que darle confianza, tenía en los últimos partidos tiro abiertos muy buenos todo el equipo y hay que tirarlos con la determinación, ahora se han metido”.

Por último, y sin que nadie dijera la obviedad del jugador que no está por haber dado positivo en Covid-19 en los test previos a la participación del Unicaja en la Eurocup, Luis Casimiro fue escueto al ser abordado por las lesiones y los inconvenientes de un calendario apretando en la actual situación de pandemia. En el último tramo de temporada muchos equipos están teniendo problemas con los casos positivos. Por suerte para los malacitanos, sólo un caso y no de los jugadores principales de la plantilla es el saldo que se tiene hasta ahora de Covid-19 en el club regido por la entidad bancaria. Casimiro no quiso entrar en valoraciones del tema y no le dio demasiada importancia: “No hay excusas, con los sanos y si el Covid nos respeta, tiraremos”.