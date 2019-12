Nedovic se acuerda del Unicaja tras asaltar el Palau

El Unicaja caló en Nemanja Nedovic, que propulsó su carrera en Málaga para volver al primer nivel. Ahora está en Málaga el serbio, que no pierde de vista los avances del equipo malagueño. Muchas fueron las veces que compartió en sus redes sociales imágenes o vídeos viendo algún partido del equipo malagueño en su tiempo libre. Está lesionado el escolta, que no pudo ser partícip del triunfo del Olimpia Milano en Venezia. Y no dudó en felicitar al club de Los Guindos después de una victoria sonada en el Palau Blaugrana, con emoticonos de aplauso y con corazones de los colores representativos del conjunto cajista.

Un simple detalle, pero que rápidamente la afición le agradeció en multitud por Twitter. Nedo es un jugador muy querido por la Marea Verde después de dar un excelente rendimiento en su etapa en la Costa del Sol. Un lugar, el Palau, que él también asaltó con el Unicaja en un par de ocasiones en el año de la Euroliga.