Nedovic acaba su etapa en Milán

Se terminó la etapa de Nemanja Nedovic en Milán después de dos temporadas en el Olimpia. Lo anunció de manera oficial el Olimpia, que también comunicaba la marcha de Christian Burns. "Toda la familia del baloncesto Olimpia Milan está agradecida con Nemanja Nedovic por los dos años que pasó en Milán y le desea todo lo mejor para su futuro", era el comunicado del conjunto italiano para despedir al serbio. Allí llegó el escolta después de impulsar su carrera en el Unicaja y cumplió el contrato firmado hace dos veranos. No formará parte del gran proyecto que prepara el equipo transalpino para la próxima temporada, en el que Ettore Messina seguirá al mando. Ya cuenta con nombres como Sergio Rodríguez, Malcolm Delaney o Kyle Hines. Se habla de interés por Gigi Datome. Más opciones tiene de continuar Jeff Brooks, que dejó a la misma vez Málaga.

Las lesiones no permitieron al genio de Nova Varos mostrar el talento que le permitió llegar a Milán. Él mismo explicaba sus sensaciones en una amplia entrevista con este periódico. "Después de la operación de la rodilla empecé bien, pero tuve otra lesión. Con el coach Messina es un poquito difícil porque una semana puedes ser el mejor jugador de Europa y en la otra puedes no jugar. Con muchos altibajos. Una temporada muy rara y con esta situación aún más rara. Esperemos que todo pueda cambiar muy rápido", explicaba el balcánico, que profundizaba: "No es sencillo, es muy duro cuando no puedes mostrar lo que puedes hacer. Es muy raro lo que me está pasando. Antes en mi carrera no tenía esos problemas musculares. Desde que estoy en Milán empezaron y con 28 años trato de controlar lo que puedo controlar. Hacer las cosas que puedo hacer para evitar las lesiones. Es un trabajo diario, no puedo pararme ni un día".

Ahora Misko Raznatovic, con el que el Unicaja guarda una estrecha relación (representa a seis jugadores de la plantilla), tiene la tarea de buscarle destino a uno de sus mejores jugadores en Europa. Nedovic tiene buen cartel en la Euroliga y no le faltarán novias en el primer nivel. El mismo Estrella Roja, por el que pasó, competirá en el primer torneo continental la próxima temporada. Nunca ha escondido su cariño por Málaga, donde dejó muchos amigos, y tampoco ha cerrado la puerta a una posible vuelta. "La vida en Málaga es increíble y creo que no se puede encontrar en otro sitio en Europa. Estoy ahora en Milán muy centrado en acabar la temporada bien y ya veremos. Después de este año soy agente libre y ya veremos qué pasa en el futuro", decía en la citada conversación. Guarda una buena amistad con jugadores cajistas como Milosavljevic o Simonovic. No obstante, el equipo malagueño ya tiene bajo contrato a jugadores de su perfil como Jaime Fernández o Brizuela, algo muy importante a la hora de replantearse un posible regreso.