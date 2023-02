El triple errado de Ansley en la final de 95, el lanzamiento que sí acertó Pepe Sánchez para meter al Unicaja en la Final Four de Atenas del 2007, y a raíz de esta Copa se ha originado una de las acciones que seguro será recordada por los aficionados cajistas para siempre: la 'no-canasta' de Laprovittola en esos cuartos de final, donde esa pizca de fortuna, también de justicia divina, metió al Unicaja en las semifinales, con el posterior fallo del argentino desde la línea del tiro libre. Debate al margen de si existía falta o no, resulta increíble concebir como esa pelota no cayó dentro después de quedarse congelada en el soporte del aro. Fueron décimas que se hicieron eternas, hasta el punto que por la trayectoria de la pelota, solo podía existir un desenlace, pero no. El resto es historia.

Y en ese espacio breve de tiempo, efímero, fue suficiente para pensar que otra vez se iba a producir un final cruel ante el Barça, que la maldición ante los catalanes iba a perdurar, y un Unicaja que estaba predestinado a irse de la Copa el primer día, jugando como nunca y perdiendo como siempre. Quedaban solo ocho décimas, habría supuesto el empate a 89, y para Laprovittola no habría sido lo mismo ir a la personal con el estímulo de haber metido un canastón, que con la frustración encima y obligado a meter los dos tiros para mantener a su equipo en el torneo. Un 84.6% de acierto tiene en Liga Endesa. El destino se empecinó en que el Unicaja debía ganar esta Copa del Rey.

Esa es la fina línea, aunque los malagueños se habrían llevado una mayoría de críticas positivas por haberle competido de tú a tú a este Barcelona. La jugada que marca la Copa y una de las secuencias más icónicas, también esa piña que hicieron los jugadores tras la técnica a Ibon Navarro minutos antes a esa acción, un guion perfecto, que luego se convirtió en una trilogía inolvidable.