El ‘no’ a fichar se mantiene

La debacle del Unicaja ante el Baskonia abrió alguna herida. Con el equipo lanzado, en buena dinámica y llegando de derrotar al líder y gustarse con el FIAT Turín, el palo del domingo ayudó a ver alguna costura donde hasta ahora todo parecía rematado. Uno de esos sitios por los que se descosió el equipo fue por dentro: Voigtmann se sacó el MVP del encuentro organizando y rematando en transiciones. Y las caras de Carlos Suárez, impotente desde el banquillo con una rotura de fibras, invitan a cuestionarse si será necesario un sustituto. En el club lo tienen claro: la respuesta es, de nuevo, un no.

"Seguimos en la misma línea y tenemos jugadores que pueden jugar ahí. No pensamos cambiar nada, ni la buena química. Hay jugadores que se sienten importantes para sacar esto adelante", espetó Luis Casimiro en la sala de prensa del Martín Carpena tras la derrota con el Baskonia. La lesión en el gemelo interno de la pierna derecha de Suárez no es tan importante como en un principio aparentó y su vuelta, según los plazos del club, está prevista para mediados de enero. No cambia por tanto la política con el de Aranjuez. Ya hubo negativa con la lesión de Alberto Díaz y fue de mayor duración, del 17 de octubre al 8 de diciembre, cuando reapareció contra el Joventut.

Entonces utilizaba Luis Casimiro los mismos términos. "Tenemos la plantilla necesaria y suficiente para competir y seguir adelante. Que los jugadores que están busquen la vacante de Alberto y redoblen los esfuerzos para que no se note la ausencia de un jugador tan importante como él", decía días después de la caída del malagueño, y a las semanas incidía en rueda de prensa en que había una "buena disposición a nivel de química de equipo, de intangibles".

Se extrae de sus palabras que, por el cortoplacismo que tendrían nuevas incorporaciones, no merece la pena el esfuerzo. Tienen que dar un paso adelante los presentes y así fue con Alberto: Salin dobló números en minutos y estadísticas durante ese mes y entre Roberts y Jaime Fernández repartieron la rotación de base. Esta vez la responsabilidad cae sobre otros tres. Kyle Wiltjer sigue con su rol, pero aparecen Dani Díez y Morgan Stilma para recoger el testigo.

Quien sale más beneficiado de la situación es el alero madrileño. Con el Baskonia es apenas la segunda vez que Dani Díez alcanza los 20 minutos de juego en Liga Endesa (20:36) este curso, aún no lo ha hecho en Eurocup, si bien es en competición europea donde tiene su tope de valoración esta temporada, con 13, en la derrota contra el Unics Kazan hace dos semanas. Jugando precisamente de ala-pívot en sustitución de Carlos Suárez, afectado entonces por una lesión de tobillo.

Su papel este sábado fue digno como cuatro abierto. Peleó en el poste y cambió algún tiro de Voigtmann, al que trató de sacar de la pintura para hacer daño desde fuera. Ocho puntos, 2/3 en triples, dos rebotes y diez de valoración. No se le exige mucho más en una faceta de comodín, sí a Kyle Wiltjer, que tendrá que subir su intensidad defensiva para sostenerse en minutos complicados. Con el Baskonia, el canadiense estuvo desconocido incluso en lo ofensivo: 2/8 en tiros de campo con un 1/6 en triples (16%) y -2 en valoración. Su peor partido. Esto, promediando 42.4% de tres y 62.3% de dos en ACB.

La intención es que Stilma se siga vistiendo hasta que regrese Suárez, siendo conscientes de que el canterano está ante su debut. Por delante quedan, al menos, Gipúzkoa Basket, Iberostar Tenerife, Estudiantes y el arranque del Top 16 con Valencia, Estrella Roja y Limoges. Por estas fechas, sobre la mitad de enero, debería regresar el capitán. Entretanto se ponen nombres a examen.