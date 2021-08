VÍDEO. Así juega Norris Cole, nuevo fichaje del Unicaja.

El Unicaja ya tiene el base que buscaba tras no completar el fichaje del italiano Marco Spissu. Se trata de Norris Cole, de 32 años y 1.88 metros, que se compromete por una temporada. El estadounidense procede del Asvel Villeurbanne francés, con el que ha disputado la Euroliga a buen nivel. Antes había pasado por AS Mónaco, Buducnost, Avellino o Maccabi Tel Aviv en Europa. En la NBA estuvo en Miami Heat (con el que ganó dos anillos), New Orleans Pelicans y Oklahoma City Thunder.

Es un jugador diametralmente opuesto al transalpino. Menos director de juego, más anotador. Pocas veces en su carrera ha estado por debajo de los 10 puntos de media, lo que habla de su capacidad para meter puntos. Es algo que está fuera de duda porque su catálogo ofensivo es amplio. También tiene capacidad de pase, aunque no es su especialidad. Está por ver cómo conjuga con los pívots cajistas, que necesitan el balón cerca del aro. Donde, a priori, no mejora al equipo malagueño es defensivamente, el gran talón de Aquiles del Unicaja. Habrá que ver cómo se adapta en su primera experiencia en la ACB.

A continuación, unos vídeo para ver como juega Norris Cole, tercer fichaje del Unicaja este verano: