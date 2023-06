1x1 y notas del Barcelona-Unicaja: Protagonistas inesperados

Los actores principales, dentro de que en el Unicaja no hay grandes jerarquías, no fueron los habituales. Los jugadores con mejores medias y promedios no fueron los que estuvieron al frente, sino otros habitualmente con un rol más secundario.

Dylan Osetkowski (*)

Compitió bien el americano. Sus números no fueron descollantes. Cinco puntos y seis rebotes, con tres pérdidas en el debe. Pero se fajó, sufrió una antideportiva y ofreció algunas soluciones.

Melvin Ejim (***)

Tremendo el nivel de baloncesto con el que el canadiense ha llegado al final de temporada. Mejoró incluso su gran nivel ante el Lenovo. Sostuvo al equipo en los peores momentos. A su defensa agresiva sumó ataque. 14 puntos y nueve rebotes para 20 de valoración.

Tyler Kalinoski (**)

Falló alguna canasta que no suele en la primera mitad. En la segunda dio un recital, también en la pelea por el rebote, en la que dio una lección de cómo un jugador fino de 1.90 puede robar a los interiores. Acabó con 12 puntos y seis rebotes.

Jonathan Barreiro (*)

Peleó cuando le tocó lidar con Kalinic, pero no fue su mejor versión. Falló un par de tiros abiertos y concedió pérdida y falta sobre Jokubaitis con adicional en un momento clave.

Darío Brizuela (*)

Lejos de su mejor versión el vasco. Metió los primeros puntos cajistas, pero después ya no tuvo continuidad. Algo impreciso y un par de pérdidas.

Alberto Díaz (*)

Regreso tras perderse por lesión los cuartos de final. Le falta ritmo, lógicamente. Cuatro puntos y tres rebotes. Si se hace larga la serie ganará en importancia.

Tyson Carter (**)

Su crecimiento como jugador es muy importante. Le tocó jugar de base por los problemas de faltas de Perry y dio sobradamente el nivel. 10 puntos y seis asistencias.

Nihad Djedovic (*)

Buen trabajo sobre Satoransky en defensa, en ataque no tuvo tanto protagonismo.

Will Thomas (*)

Ayudó a que el equipo no se fuera del partido en la primera mitad. Después menguó protagonismo. Cuatro puntos, dos rebotes y dos asistencias.

David Kravish (*)

Un par de tiros de media distancia y poco más. Quizá pasaron factura los problemas físicos.

Kendrick Perry (-)

Las faltas le marcaron. No dio su mejor versión (-3 de valoración).

Yankuba Sima (***)

Sensacional en ataque, su mejor partido ahí. Algún despiste en el flash, pero tremendo en otros aspectos. 19 puntos y cinco rebotes para 27 de valoración.