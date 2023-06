1x1 y notas del Unicaja-Barcelona: Algo de gasolina y chispa

Los 15 jugadores que jugaron algún minuto durante la temporada ofrecieron un año inolvidable a la afición del Unicaja. No fue la despedida soñada ante un Barcelona, que le puso techo a un ejercicio grandioso.

Dylan Osetkowski (*)

No ha sido una buena semifinal para el americano, uno de los jugadores con mayor margen de progresión en la plantilla y del que dependerá el crecimiento del equipo la próxima temporada. Lo hará.

Melvin Ejim (*)

Otro ejercicio de tremendo despliegue físico en la defensa de Mirotic, esta vez sin el brillo ofensivo que en otros partidos. Ha sido el mejor jugador en la totalidad del play off.

Tyler Kalinoski (**)

Se soltó en la segunda mitad y metió puntos para intentar una remontada imposible. La imprevisibilidad de los tiradores pero también la solidez de un hombre de equipo.

Jonathan Barreiro (**)

Se ha sacrificado en esta serie con labores ingratas defensivas, como defender al base rival o intentando tapar los desajustes. Una temporada en la que progresó mucho.

Darío Brizuela (*)

Ha llegado con la lengua fuera al final de la temporada el vasco, en una temporada con demasiadas emociones. No se ha escondido, nunca lo hace, pero no estuvo acertado.

Alberto Díaz (*)

Su cara delataba que ha sufrido mucho en esta semifinal. No le salieron las cosas y estaba frustrado. El capitán y corazón del equipo debe recuperar físicamente para llegar bien a la próxima campaña.

Tyson Carter (**)

El jugador más joven del equipo, Saint-Supéry aparte, no ha dejado de crecer durante la temporada, elevando registros en todos los segmentos del juego. Demostró que puede jugar de base en este contexto de exigencia.

Nihad Djedovic (*)

Clave en la primera mitad de temporada, en la segunda ha bajado algo el nivel, no ha sido tan sólido y constante. En el play off no brilló.

Will Thomas (**)

Siempre con orgullo, ha sido un lujo tenerle esta temporada en Málaga. Pegó algún palo de frustración.

David Kravish (**)

Temporadón del americano, que disminuido por un problema en el talón acabó con 14 puntos y cuatro rebotes.

Kendrick Perry (**)

Líder del equipo, acabó con 14 puntos y cuatro asistencias. El flow y la chispa.

Yankuba Sima (**)

Buenos play off para amarrar su continuidad.