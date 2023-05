1x1 y notas del Unicaja-Telekom Baskets Bonn: Lejos del mejor nivel, con honor

No pudo ser. El Unicaja no dio su mejor nivel y el Bonn fue justo finalista. El equipo malagueño no estuvo fino, no encontró situaciones cómodas y acabó con cierta desesperación.

Dylan Osetkowski (*)

Siete puntos y siete rebotes para el californiano, que no se sintió demasiado cómodo en ataque, pero que ofreció alguna solución puntual.

Melvin Ejim (**)

De los mejores del equipo malagueño. Fue el cemento que suele y además aportó puntos (12) y ocho rebotes para ser el jugador más valorado por el equipo.

Tyler Kalinoski (*)

Sólo metió un triple el americano, se echaron de menos esos puntos que suele meter para abrir más espacio y para hacer daño.

Jonathan Barreiro (*)

El gallego no tuvo mucho protagonismo, no apareció en la segunda mitad. Ibon buscó otras estructuras de quinteto.

Darío Brizuela (*)

El vasco empezó el partido enchufadísimo, rompiendo la defensa y metiendo. Después no fue tan certero, aunque no es escondió. Acabaría con 12 puntos.

Alberto Díaz (*)

El capitán hizo un gran esfuerzo por estar, su lesión fue grave y ha acortado plazos para llegar. Se le notó que le faltaban piernas, aunque sacó un par de faltas de ataque.

Tyson Carter (*)

El MVP de la Copa no podrá repetir en la BCL. Metió siete puntos el americano, que intentó enganchar al equipo y ofreció algún chispazo.

Nihad Djedovic (*)

No fue el mejor partido del bosnio, pero siempre ofrece algo positivo. Aportó cinco rebotes y dos asistencias pero sólo un punto.

Will Thomas (*)

Jugó poco, 13 minutos, para lo que suele. Iisalo encontró situaciones para frenarle e impedirle jugar en el poste bajo.

David Kravish (*)

Dos rápidas faltas le sacaron del partido y le impidió tener continuidad. Aportó ocho puntos, no obstante.

Kendrick Perry (*)

El americano pudo ser el héroe pero el triple para ganar el partido no entró. Pensar que si se debía haber buscado el tiro de dos o no es una discusión bizantina. Metió 12 puntos y repartió siete asistencias, pero esta vez no llevó las riendas del choque, que fueron de Shorts.

Yankuba Sima (*)

-11 con él en pista. El catalán no pudo contribuir con puntos, dio un par de rotaciones para defender al juego interior alemán. Pero no aportó mucho.