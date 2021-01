1x1, notas y puntuaciones del Unicaja-Valencia

Pasan los partidos y el Unicaja no gana. Una mejor imagen del equipo malagueño no bastó para conseguir el primer triunfo de la era Katsikaris. Y es doloroso este calvario. Varios jugadores ofrecieron buenos minutos, pero no lo suficiente para ganar a un equipo de Euroliga.

Deon Thompson (-)

Horrible partido del americano, que había mostrado una buena línea de regularidad semanas atrás pero hizo un encuentro ruinoso. Falló varios tiros abiertos, perdió tres balones, mal defensivamente. El -7 de valoración lo resume bien.

Jaime Fernández (**)

Buen partido del madrileño, con algo más de chispa para irse de rivales y atacar el aro rival, manera en la que acumuló una decena de puntos. 19 puntos y ocho asistencias son números muy serios, pero aún debe mejorar.

Darío Brizuela (*)

El aumento de protagonismo de Francis Alonso le redujo minutaje al jugador vasco. Parece como si Katsikaris quisiera enfocarle y exprimirle más sin tanto uso de balón. Metió 12 puntos con sólo un fallo en el tiro.

Alberto Díaz (*)

El malagueño sufrió en algún momento con Van Rossom. Numéricamente hizo un buen partido (seis puntos, cinco rebotes y tres asistencias para 16 de valoración), pero se nota que aún no está a tope físicamente.

Francis Alonso (*)

Ganó más minutaje el malagueño, titular. Falló varios tiros abiertos de los que no solía en los primeros meses. Tras el partido practicaba el tiro con Ángel Sánchez-Cañete. No tiene la frescura mental del arranque, pero estuvo mejor en defensa y tuvo varios detalles interesantes.

Adam Waczynski (*)

Metió triples importantes cuando el equipo los necesitaba en el último cuarto para permanecer en el partido, pero los dos últimos no. Atrás fue el agujero habitual, como Bouteille.

Abromaitis (*)

El americano falló un par de tiros abiertos que no debía. Katsikaris quizá pudo ponerlo como tres para defenderse ante Marinkovic o Kalinic. Acabó con ocho puntos y cinco rebotes.

Rubén Guerrero (**)

Buen partido del marbellí. La pregunta es por qué no juega siempre con esa hambre e intensidad que exhibió. Igual no salir de titular le libera algo. 13 puntos y cuatro rebotes y un impacto bastante positivo en la pista.

Yannick Nzosa (*)

Primera titularidad del joven congoleño. Da empaque a la defensa del equipo, con una mayor protección del aro. Le tocó un hueso duro como Dubljevic y no salió mal parado. Acabó con seis puntos y cinco rebotes.

Carlos Suárez (*)

Primeros minutos de 2021 del capitán. Tuvo 15 minutos en pista y tuvo influencia en el rebote y en dar solidez defensiva. Metió un triple pero falló los siguientes, quizá por falta de piernas. Dará solidez al equipo.

Axel Bouteille (-)

Sigue distando mucho de ser el jugador que se fichó. Es uno de los que acusa más la falta de confianza. Apenas un triple en 16 minutos es un bagaje paupérrimo para un jugador de su calidad.