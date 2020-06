Un nuevo Jayson Granger enfrente

El próximo domingo 21 de junio se debe celebrar un Unicaja-Baskonia en el que el equipo malagueño tendrá enfrente a Jayson Granger. Sus dos años en Málaga fueron los de su explosión definitiva como jugador. Con él entrenaba Alberto Díaz con frecuencia, ahora timonel del equipo malagueño. Granger ha pasado un calvario grande, con varias lesiones que no le han dejado jugar en el último año y medio. La última fue en el primer partido de ACB esta temporada.

"Contento, feliz por jugar esta temporada, el virus me ha dado oportunidad de competir otra vez este año. Ya venía arrastrando muchos dolores tras la temporada anterior, dos años y medio con los que conviví con el dolor diariamente. La recuperación mejora día a día. Por la cabeza se pasan millones de cosas. El nacimiento de mi hijo fue una motivación extra", decía el base uruguayo en el programa Elegidos de Movistar, que ha transformado su cuerpo para intentar estar más ligero: "El confinamiento nos hizo comer un poco mejor. Me tocó cocinar, no conocía que supiera hacer tan bien. Para la mejor recuperación del tendón de Aquiles era primordial bajar de peso, he bajado 6-7 kilos".

"No es algo que se me pasa por la cabeza, desde que estoy en Vitoria no disfruté del basket. El pie no me aguantó, no he parado hasta que me rompí. Disputaré esta fase final para disfrutar", respondía Granger cuando se le preguntaba sobre su futuro. Acaba el contrato de tres años que firmó con el Baskonia cuando llegó desde el Efes y estará en el mercado. A expensas de lo que haga Mekel, el Unicaja está atento a los bases. Ya se vinculó más de una vez al charrúa después de salir de Málaga.

"Volver a la cancha no me costó tanto, lo peor es meses atrás es coger el ritmo, tras cinco meses sin saltar o correr, semana a semana lo que más sufrí por dolores musculares, agujetas. Intenté mejorar cosas a nivel técnico, tiro o bote, cuando no podía correr. Me estoy encontrando bastante bien", decía Granger, advirtiendo de que el Baskonia será un rival a tener en cuenta: "Mucho talento ofensivo y defensivo, los equipos de Dusko van al 150%. Cada partido es una final y cuenta. Si se puede pasar a semifinales y final es todo a un partido. El que esté más fino, el que se adapte más a jugar sin público y esté físicamente bien, será el ganador".