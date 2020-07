El nuevo reto en la carrera de Nedovic

Nemanja Nedovic ha llegado a un acuerdo con el Panathinaikos de baloncesto para jugar en el equipo la temporada 2020/2021, confirmaron a Efe fuentes cercanas al club heleno. El ex del Unicaja llega a Atenas tras dos temporadas en el Armani Olimpia de Milán, donde las lesiones le sacaron de la rotación de Messina y luego le costó recuperar el lugar en la plantilla. "Es muy raro lo que me está pasando. Antes en mi carrera no tenía esos problemas musculares", decía en una entrevista con este periódico.

El serbio suplirá una de las dos bajas más sensibles que prevé el Panathinaikos: la marcha de su anterior capitán, Nick Calathes, y la retirada del base estadounidense Tyrese Rice. La otra vacante será cubierta por el primer fichaje de este verano del trébol, el escolta estadounidense Marcus Foster, procedente del Hapoel Holon israelí. El inicio del mercado de traspasos está deparando resultados contradictorios para el Panathinaikos, al lograr cerrar dos nuevas incorporaciones pero quedándose a las puertas de poder fichar al base Kevin Pangos y al interior Landry Nnoko, que hicieron las maletas hacia San Petersburgo y Belgrado con ofertas más jugosas que las procedentes de Grecia.

Nedovic es uno de los mejores clientes de Misko Raznatovic, que siempre ha manejado con especial apego la carrera del de Nova Varos. Ahora Atenas, salvo sorpresa importante, será su siguiente destino. Un club histórico que va iniciar una reconstrucción tras la llegada a Barcelona de Calathes, su capitán general en los últimos años, y que quiere seguir con su estatus en Europa. Desde que se instauró el nuevo formato de Euroliga nunca faltó en el play off (en esta temporada estaba dentro de los ocho primeros hasta la cancelación). De momento parece que se trata de un proyecto más austero, pero la exigencia en el OAKA siempre es máxima. Ahí el ex cajista tendrá un reto mayúsculo para volver a brillar en un momento de madurez baloncestística. Será su segunda parada después de salir de Málaga.

El desafío de ser primera espada en una de las plazas más grandes de Europa es grande. Es un jugador superior y con talento para esos niveles, aunque necesita tener continuidad. Está por ver si las lesiones también le respetan, que fue especialmente lo que deja una sensación agridulce de su paso por Milán, donde tuvo momentos álgidos en un proyecto que sigue hacia arriba. En 15 partidos promedió 11.5 puntos (41% en triples), 2.5 rebotes y 2.7 asistencias para 10.4 de valoración en 23 minutos. Números que le permiten aún ser atractivo en el mercado. El Panathinaikos fue el que más le sedujo.