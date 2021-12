La oferta fallida del Barça a Carlos Suárez

Carlos Suárez fue el protagonista de una nueva edición de #NoMásTópicos, una sección de entrevistas de la ACB con los jugadores de la liga. Una conversación sobre temas candentes a la que los jugadores ponen respuestas y cuentan muchas anécdotas aún desconocidas. Una de esas sacó a la luz el capitán del Unicaja, que contó que el Barça quiso ficharle hace una década. Poco después ficharía por el Real Madrid, desde el que daría el salto a Málaga. "Soy del Madrid de fútbol, de hecho hubo guerrilla en el vestuario", reconocía.

"Sí, en el 2010 tuve una oferta cuando estuve en el Estudiantes. El Real Madrid y el Barcelona fueron equipos que contactaron conmigo", aseguraba el madrileño cuestionado por una proposición culé, mientras daba detalles de su decisión: "Desde el primer momento tenía pensado irme al Real Madrid". También respondió a otro tema delicado, sobre si fue vetado de la selección española. "Yo creo que no, de hecho tengo buena relación con el actual seleccionador. A mi modo de ver no se me ha vetado", decía contundente el ala-pívot.