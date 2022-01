Es oficial, el Unicaja no estará en la Copa del Rey de Granada

Desde hace semana era algo virtual, pero el aplazamiento de partidos por el covid lo dilató matemáticamente. Ahora sí ya es oficial, el Unicaja no jugará la Copa del Rey de Granada. El equipo malagueño faltará por primera vez desde 2016 tras cinco temporadas consecutivas jugando la gran fiesta del baloncesto nacional. La victoria del Baskonia sobre el Burgos (80-69) en el partido aplazado de la jornada 16 deja a los vascos con nueve victorias y ocho derrotas, inalcanzable ya para los malagueños aunque ganaran el próximo domingo en Bilbao, en su último encuentro de la primera vuelta. La derrota del Tenerife en Murcia, con clasificación pimentonera adosada, por la mañana dejaba aún una vía abierta, pero no fue posible, el equipo vasco la cerró.

Aunque se daba ya por asumido, no deja de recordar un fiasco del equipo malagueño, incapaz de estar regularmente entre los ocho mejores de la competición. Ya en 2020 entró como equipo anfitrión pese a quedarse fuera de los lugares de privilegio. En el seno del Unicaja no sentó bien que la Junta de Andalucía no privilegiara en su acuerdo con la ACB la presencia del mejor equipo andaluz en Granada, como ha sucedido otras veces. Pero la realidad es que deportivamente no lo ha merecido el equipo de Katsikaris.

A expensas de retomar la competición el próximo fin de semana en la ACB, el Unicaja es undécimo, con el balance de 7-9. El Surne Bilbao, próximo rival, consiguió ganar en Sevilla (71-88) y ya ha rebasado en la tabla a los malagueños (8-9), pensando ya en la segunda vuelta, en la que habrá que ganar muchos partidos para estar entre los ocho mejores.