La operación Yankuba Sima

Desde la fatídica noche en la que Augusto Lima se rompió el ligamento cruzado y el menisco, el Unicaja está sumergido en el mercado, que nunca se deja de otear, y perfila un fichaje en el juego interior que repare el boquete que deja el brasileño. Son días largos pese a las fiestas para los dirigentes cajistas, que afinan bien el disparo. Ha llegado muchas decenas de ofrecimientos. Varios de ellos han acabado estos días en el baloncesto español, en equipos que buscaban refuerzo interior. Se confirmaron en las últimas horas los fichajes de Youssou Ndoye (al que Juanma Rodríguez trajo por primera vez a la ACB en Sevilla) por el Covirán, Luke Fischer (ex Gran Canaria) por el Betis o Jordan Caroline, que hizo el trasvase de Manresa a Fuenlabrada. Y alguno más que llegará. No se han considerado que fueran opciones ajustadas a lo que se busca. El Unicaja nunca dejó de ser un destino apetitoso, pero la marcha del equipo lo hace aún más esta temporada.

En general no se busca, de partida, puntos o talento como condición indispensable, sino un perfil más de trabajo sordo. Defensa, rebote, pegamento. Osetkowski y Kravish cumplen los otros aspectos. No hay otro Lima, con todos los intangibles añadidos, en el mercado como cupo. Con esta condición, Yankuba Sima es el que más llena y cuadra, como ya se apuntó repetidamente. Es una operación con muchas aristas, pero aún posible. El Unicaja no quedaría debilitado para la BCL (si se ficha un comunitario o un extra habría que descartar a un jugador, el fichaje u otro, cada partido por el régimen de cupos). Y la europea es la opción objetivamente más factible de hacer algo gordo.

El pívot catalán de origen gambiano, de 26 años, no está teniendo en una buena temporada en el Reyer Venezia. El equipo italiano, que tras Milán y Virtus Bolonia uno de los proyectos más pujantes en la Lega, aunque la temporada no arrancó de manera ideal, le fichó este verano para dar un salto. Sima venía de hacer dos temporadas, sobre todo la última, llamativas en Manresa. Tras formarse cinco años en Estados Unidos, el reciclaje no es sencillo y el proceso requiere su tiempo, como en Málaga se constató con Rubén Guerrero y Francis Alonso (juntos fueron campeones de Europa sub 20, también con Jonathan Barreiro). No hay que perder de vista que Lima no volverá a jugar en 2023 y que habrá que buscar cupos en verano (los otros son Díaz, Barreiro, Brizuela, que acaba contrato, y Djedovic, con el que hay una opción extra).

El nivel de Sima subió exponencialmente en el Manresa del año pasado que volaba, llegó a final de la BCL y asombró con su buen juego. Es cierto que hace frío tanto fuera como dentro del Congost, con el equipo en puestos de descenso y con los jugadores que brillaban a las órdenes de Pedro Martínez (Moneke, Francisco, Thomasson o el propio Sima) con mejores contratos pero con menos lucimiento. El equipo manresano sometió a Sima a tanteo, en verano se insistió en su pase a Tenerife,que no se acabó concretando. Y ahora el cuadro catalán querría recuperar a Sima si queda liberado desde el Reyer. En puesto de descenso y con problemas con muchos cambios de jugadores, un jugador que rindió en casa es atrayente. Como ocurre en los negocios, es cuestión de dinero. Salir del Venezia es menos complicado, pero ahí se intenta desmadejar la negociación, que no es sencilla. Sima (2.11 metros) conoce bien al núcleo español de las ventanas (Díaz, Brizuela y Barreiro) y también trabajó con Ángel Sánchez-Cañete en la selección.

Hay una fecha, que parece lejana pero que no lo es tanto, que es el 23 de enero, fecha de inicio del Round of 16 de la BCL. Se pueden realizar cinco cambios de jugadores en toda la temporada (tres hasta el 16 de enero, final del play in, y dos más hasta el 4 de marzo), se puede contratar más tarde pero es un momento en el que comienza un tramo durísimo, con siete partidos en tres semanas antes de la Copa. Hay margen y el Unicaja puede jugar algo más con el tiempo por no tener urgencias extremas de resultados, pero meter una pieza en medio de partidos de nivel muy alto es más complicado.

Paralelamente a la operación Sima, el Unicaja tiene varias opciones más silentes. Y puede haber más movimientos en las próximas semanas interesantes de jugadores de nivel que no son cupos Es por ello que se quiere precisar. Si se acierta como en verano será motivo de celebración.