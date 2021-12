Pablo Laso confirma tres bajas para Barcelona

El Unicaja se medirá el próximo domingo al Real Madrid en el WiZink Center, en un partido que además tendrá carácter solidario. Un duelo importante para los cajistas en la carrera por la Copa del Rey ante el líder de la ACB, que antes tendrá que competir en una nueva jornada de Euroliga. Ahí los de Pablo Laso intentarán subir al primer puesto ganando en el Palau Blaugrana al Barça este viernes. "Veo al Barça como un gran equipo, tiene a grandes jugadores, juegan un buen baloncesto y son muy competitivos. Nosotros intentamos ser igual, competitivos, independientemente de las entradas y salidas", piropeaba el técnico a los de Jasikevicius.

El entrenador de los madrileños también confirmaba para este encuentros las bajas de Alocén, Abalda y Thompkins, que siguen fuera. Se desconoce si estarán ante los de Fotis Katsikaris. "Ni Thompkins, ni Alocén ni Abalde pueden jugar. Están con sus procesos de recuperación y no están al cien por cien, con lo cual no cuento con ellos para este partido. Veremos de los otros 13 quién juega", aseguraba el ex cajista, que hablaba del regreso a las pistas de Anthony Randolph: "En lo anímico significa mucho. Vi las reacciones del equipo cuando metió su primer triple en Zaragoza y todo el mundo estaba contento. Le hemos visto trabajar mucho y todos queríamos que volviera cuanto antes. Para él y para el resto, que esté de vuelta es importante. Todavía le queda mucho tiempo para estar a su mejor nivel pero verle con el resto qué duda cabe que es importante para el equipo".

"Todos los Real Madrid-Barcelona y viceversa son partidos importantes pero debemos tener claro que no nos da nada. Si perdemos luego el resto no entramos en el play off. Nos jugamos el liderato pero queda mucha temporada", continuaba Laso, que cerraba: "A día de hoy te diría que sí somos los dos equipos mas fuertes de la competición, porque vamos líderes en Euroliga, líderes en la ACB y con un número de victorias muy alto. Es un partido de altísimo nivel europeo".