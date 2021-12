Pablo Sánchez: "Uno lo que quiere es jugar"

Pablo Sánchez afronta su segunda cesión. Después de no jugar un minuto en lo que va de temporada con el primer equipo, el Unicaja y el jugador estimaron que lo mejor era un préstamo que le diese rodaje. Y apareció el Melilla Sport Capital, que necesitaba reforzarse para recuperar el paso en la LEB Oro. En los últimos días, el decano se movió en los despachos con la también cesión de Fausto Ruesga del Morabanc Andorra y renovado a Álex Llorca. El acuerdo con los cajistas por el jienense es por un mes prorrogable hasta el final del curso.

Ya se ejercitó el canterano a las órdenes de Arturo Álvarez, en un equipo donde compartirá posición con Adrián Chapela o Gaizka Maiza. "Todo ha ido perfecto. La llegada bien, me han acogido muy bien, el entrenamiento se dio super bien. Ya me he integrado en el grupo. Muy contento de la hospitalidad de la gente y nada, a seguir", explicaba para los medios del club melillense, mientras hablaba de cómo surgió la operación: "Estaba allí y de repente en un momento se cambian todos los planes y a Melilla de un momento para otro. Con ilusión".

El base tiene claros los motivos de esta salida a Melilla. "Al final uno lo que quiere es jugar y para jugar fue la mejor decisión venir aquí. A entrenar cada día al máximo para ayudar al equipo y ayudarme a mí y cada día aportando un poco más y mejorando. Quiero aportar lo que pueda e ir mejorando cada día y esforzarme al máximo", aseguraba Pablo Sánchez, que coge con hambre esta oportunidad: "Hemos estado repasando todos los sistemas para adaptarme al equipo y fue bastante bien".