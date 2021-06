Los Pacers de Domas Sabonis tienen nuevo entrenador

Los Indiana Pacers de Domas Sabonis confirmaron el fichaje del veterano Rick Carlisle como su nuevo entrenador, 11 años después de haber cumplido su primera etapa con el equipo. El nuevo contrato firmado por Carlisle y los Pacers será de cuatro años y un salario de 29 millones de dólares garantizados, además de otros incentivos deportivos que han sido incluidos en el acuerdo, informaron los medios estadounidenses. Carlisle, de 61 años, dijo que se siente muy contento de volver a los Pacers y poder trabajar con el gerente general del equipo, Kevin Pritchard. "La clave será que tengamos suerte con las lesiones y si los jugadores están saludables podremos hacer una gran labor", comentó Carlisle en un comunicado.

Carlisle en su primera etapa con los Pacers, desde la temporada del 2003 al 2007, consiguió la marca de 181 triunfos, la cuarta mejor en la historia del equipo. La llegada de Carlisle a los Pacers se da una semana después que renunciase al cargo de entrenador con los Dallas Mavericks, donde pasó 13 temporadas, estableció la mejor marca en la historia del equipo (555-478) y logró el único título de campeón de la NBA que posee la franquicia, el conseguido en el 2011 ante el Miami Heat.

Carlisle en su primera etapa con los Pacers llegó al equipo tres veces al play off y disputó las finales de la Conferencia Este en la temporada 2003-04, su primera como máximo responsable técnico. También fue entrenador asistente de Larry Bird durante tres temporadas (1997-98 a 1999-2000) para luego firmar con los Detroit Pistons, primer equipo que dirigió en la NBA. Carlisle reemplaza al novato Nate Bjorkgren, quien fue despedido a principios de este mes después de una temporada en el cargo.

OFFICIAL: We have reached an agreement with Rick Carlisle to become head coach.More info >> https://t.co/HLgU6gI0gd pic.twitter.com/xEZIhRvQPV