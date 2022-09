Cambios revolucionarios en el arbitraje ACB

Cambios importantes en el arbitraje que pueden suponer una pequeña revolución en el juego. Si por algo ha destacado el baloncesto ha sido por ser un deporte innovador y vanguardista al que no le asusta aplicar novedad. La ACB aplicará en todos los partidos oficiales de la temporada 2022-23 "dos cambios relevantes de normas que buscan dar más fluidez y continuidad al juego", explica la patronal de clubes.



Uno de los grandes cambios será el saque rápido. Durante los 38 primeros minutos del encuentro no será necesario que los árbitros toquen el balón antes de un saque de banda o de fondo en el campo propio del equipo atacante, y los jugadores podrán ponerlo en juego inmediatamente, sin interrupciones, facilitando así la reanudación rápida del juego y, posiblemente, más contraataques y transiciones.

Así, con este cambio de norma validado por FIBA para las competiciones ACB, los colegiados solo seguirán tocando el balón durante los primeros 38 minutos en acciones en campo ofensivo o en el defensivo tras una acción que requiera señalización a mesa (falta, IRS, cambio, tiempo muerto…), mientras que en los últimos dos minutos del tiempo reglamentario o de las prórrogas se seguirá haciendo de la misma forma que hasta la fecha. Habrá, es de suponer, un ajuste en los primeros meses con situaciones de conflicto que se generen, pero la idea está clara. Los partidos están yendo a las dos horas o por encima, restando continuidad al espectáculo.

Algunos técnicos valoraron esta medida en el encuentro que hubo en el Barcelona días atrás. "Sacar en el campo de atrás sin que el árbitro tenga que tocar el balón me parece tan bien que hace cuatro años que ya lo pedí. Yo he jugado con esta norma y más a favor no puedo estar", decía Aíto García Reneses, que regresa a la ACB para dirigir al Girona.

"Siempre hemos pedido que el juego sea más rápido y la clave es cómo se va a adaptar el jugador", expresaba Álex Mumbrú, nuevo técnico del Valencia Básket, mientras que Moncho Fernández, entrenador del Obradoiro, decía que "va a premiar a los listos, el baloncesto es un deporte de listos y va a premiar a los dinámicos. Va a gustar, en su día ya se jugó así".

Precisamente, uno de los motivos que dilata el tiempo real de partido es la aplicación del Instant Replay, con el que se intenta compensar. Por un lado, la ACB aumenta a dos el número de ‘Challenges’ de cada técnico (los mantiene si cambia la decisión arbitral previa y los pierde si se confirma) y limita los casos en los que, hasta los últimos dos minutos, los colegiados podrán acudir a revisar una jugada salvo solicitud de los entrenadores.



Durante los primeros 38 minutos los árbitros verán reducidas de forma notable las situaciones por las que podrán decidir acudir al Instant Replay. La revisión de las otras acciones, entre las que se incluye el chequeo de si es falta normal o antideportiva (casi 40% de las revisiones la pasada campaña), solo podrán ser por solicitud de los entrenadores.



En los últimos dos minutos y en las prórrogas los árbitros podrán acudir al Instant Replay en todos los casos previstos y los entrenadores verán reducido un ‘Challenge’: si tenían dos, podrán solicitar uno en los últimos dos minutos, y si solo les quedaba uno lo perderán.