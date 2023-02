El parte de lesionados del Unicaja

Hay varias preocupaciones físicas en el Unicaja para la final ante el Lenovo Tenerife de la Copa del Rey. Está prácticamente descartado Nihad Djedovic, con un problema muscular que se produjo en los minutos finales del duelo ante el Real Madrid. Es en el sóleo, un músculo especialmente traicionero. Son partidos seguidos, golpes y desgaste. Yankuba Sima ha mejorado pero es complicado que se vista. Al tener Mario Saint-Supéry ficha de vinculado no hay quedar altas y bajas en el caso de que se quisiera arriesgar con el catalán.

"Los jugadores estaban muy cansados. David Kravish se nos fue a demasiados minutos (casi 30) para lo que solemos ser nosotros, por las faltas de Dylan y porque estaba jugando bien; Nihad Djedovic es muy difícil que pueda participar, notó un pinchazo, y los demás tienen golpes y estas cosas, que seguro que jugar un partido así les servirá de anestesia. Más que motivar a los jugadores, tendremos que calmarlos un poco, pero dentro de la confección del equipo, había que tener jugadores veteranos que se hubiesen visto en esto. Si quieres ser un equipo ganador, tienes que fichar jugadores ganadores, y tenemos unos cuantos, saben lo que tienen que hacer", explicaba Ibon Navarro.

"¿Favoritos? Me da igual, no tiene nada que ver. Ellos van cuartos en la ACB, líderes de grupo en BCL, nos han ganado este año; pero si todo el mundo quiere que lo seamos nosotros por haber ganado a Madrid y Barca, perfecto, no tiene mucha importancia", decía el técnico vitoriano.