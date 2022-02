Partidazo y victoria de Jesús Carralero

Nueva noche para los malagueños en la NCAA. Hubo un gran actuación, que protagonizó Jesús Carralero que además le puso la guinda de la victoria. El paleño se fue hasta los 16 puntos (7/10 en tiros), nueve rebotes, seis asistencias y dos robos en 28 minutos. Un partido muy completo del canterano del Unicaja, que además sumó la victoria ante USC Upstate (80-71). Fue el mejor de su equipo y continúa haciendo una muy buena temporada. Campbell se encuentra en quinto lugar de la Big South Conference (5-4) después de un gran inicio que no pudo mantener.

También saltó a la pista Gody Dike, que corrió peor suerte. En 23 minutos el malagueño se quedó en cuatro puntos, en un mal día en el lanzamiento con un 2/6, a lo que sumó seis rebotes. Loyola Maryland perdió un choque apretado que se decidió en los instantes finales. Navu se llevó una victoria importante (56-55) que le permite liderar la Patriot League con un balance de 7-4. Es el mismo que tienen los de Baltimore, que siguen compitiendo a buen nivel.

Carralero wastes no time getting the ball up the court for Whitfield! #RollHumps 🐪🏀 pic.twitter.com/3zRJMeWBBM