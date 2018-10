198 peldaños después

Faltaban poco más de ocho minutos para el final del partido en Bar. Alberto Díaz no entiende de dosificaciones. Entregando todo siempre, en partidos y entrenamientos, había enhebrado 198 partidos oficiales consecutivos con la camiseta del Unicaja. Pero, al estirarse para recuperar un balón, esta vez hizo crack. Las pruebas que se le practicaron después del regreso desde Montenegro revelaron que sufre una rotura de grado uno del tendón conjunto isquiotibial de la pierna derecha. Un duro golpe para el equipo malagueño, que había encontrado un equilibrio de roles y una estabilidad gratificante en este arranque de competición.

Alberto Díaz permanecerá de baja de seis a ocho semanas, dependiendo de su evolución, según comunicó el Unicaja a través de sus servicios médicos. Lesión seria por canterano, un hombre habitualmente duro. Su baja ocasionará que Luis Casimiro no contará con uno de sus bases en torno a la decena de partidos, probablemente 11, hasta después del parón por las ventanas (no habrá duelos oficiales para el equipo malagueño entre el 24 de noviembre y el 8 de diciembre).

Jaime Fernández tendrá minutos de 'uno' y habrá teóricamente recomposición de roles

El termómetro defensivo del Unicaja, el que marca el primer nivel atrás del equipo, desaparecerá en el próximo mes y medio. Un buen momento para un paso adelante de Brian Roberts y para que Jaime Fernández, que habitualmente ha jugado en esa posición, amplíe su catálogo en su brillante inicio de temporada. Para el viaje a Manresa tendrá que decidir Luis Casimiro si entra en la expedición Morgan Stilma, que entrena diariamente con el equipo pero que es un jugador interior, o tira de algunos de los canteranos exteriores que ya realizaron la pretemporada (Alessandro Scariolo, Lucas Muñoz y Javi Rodríguez).

También puede haber una recomposición de roles. Jaime bajará en este paréntesis al puesto de uno, Milosavljevic o Waczynski pueden tener más minutos de dos junto a Salin y crecer el protagonismo de Díez. Será labor de Casimiro y sus ayudantes encontrar remiendos a la ausencia de Alberto Díaz.

Este contratiempo seguramente ocasionará que Alberto no pueda estar a las órdenes de Sergio Scariolo para los partidos que España disputará el 29 de noviembre en Turquía y el 2 de diciembre en Tenerife ante Ucrania. En la última convocatoria, antes de que comenzara la temporada oficial de clubes, estuvo Alberto Díaz junto a Quino Colom y Sergio Rodríguez como directores de juego. Comoquiera que el Chacho no está disponible porque la Euroliga no para, sus opciones de entrar en la lista eran bastante altas.

En cualquier caso, una circunstancia inusual para Alberto Díaz, que regresó al Unicaja tras su cesión en Fuenlabrada, en el verano de 2015, no se ha perdido ningún encuentro. Ni por decisión técnica ni por lesión. Joan Plaza le empleó durante 191 partidos consecutivos (62 en la 2015/16, 61 en la 2016/17) y 68 en la 2017/18), al igual que Luis Casimiro en los primeros siete encuentros de la campaña actual. En total, 198 encuentros seguidos que se ven parados por este contratiempo del base malagueño. Pierde parte de su alma el Unicaja durante mes y medio, le toca a los demás rellenar el hueco.