El peor en triples, el mejor en tiros de dos

Existe satisfacción en el Unicaja con cómo marcha la temporada. Balance de 5-3 en la Liga Endesa, 3-0 en la BCL. Buenas impresiones, una dureza mental y una capacidad física que no se habían visto en los últimos años por Málaga, comunión con la afición y un creciente estado de felicidad. Es muy pronto en la temporada y no se ha hecho nada relevante aún. Se ha ganado a quien se tenía que ganar y se ha perdido con quien se podía perder. Pero para recuperar el estatus perdido y por el que se pelea es bueno por la senda trazada y no desviarse.

No obstante, el margen de crecimiento del equipo es bastante grande. Uno de los aspectos es el acierto en el triple. En Santiago se sacó un partido adelante metiendo 87 puntos con sólo un 13% en los lanzamientos de tres. Es una tónica es este primer cuarto de temporada en la competición doméstica. El equipo de Ibon Navarro es el peor de los 18 de la Liga Endesa en porcentaje de tiros de tres. Es un raquítico 29.4%, tira una media de algo más de 27 triples por duelo y sólo mete ocho.

Sabida es la importancia del triple en el baloncesto. No sólo por el impacto de los tres puntos en sí sino por lo que condiciona al rival a la hora de defender y los espacios que se abren. Es el único equipo por debajo del 30% en la competición nacional (están cerca el Joventut y el Breogán, con un 30.2%). Los tres primeros equipos en porcentajes de tres son los tres grandes, Baskonia (41.6%), Real Madrid (38.7%) y Barcelona (38.2%). Tenerife y Gran Canaria (36.2%), los otros dos equipos que preceden al Unicaja además de merengues y culés en la tabla, también están en el primer tercio de la tabla de los equipos que más aciertan.

Sólo cinco jugadores tiran con más del 30% de acierto (Djedovic, con el 38%, y Carter, con el 37%, son los mejores). El mal porcentaje de Perry (18%) y Díaz (27%) remite a lo que decía Ibon Navarro en la entrevista con este periódico. “Hay tiros buenos que no estamos metiendo, hay un exceso de tiros de los jugadores menos fiables y hay que analizar qué tiros se producen en los primeros ocho segundos, qué tiros se producen entre el segundo 16 y18 y cuáles en los últimos seis, cuando ya no hay otra cosa que hacer. Hay algunos datos que tenemos que corregir, hay jugadores que cogen demasiados tiros entre 16 y 18 cuando son jugadores que pueden usar otras armas, tenemos margen de mejora”, explicaba sobre esta circunstancia.

La paradoja es que el equipo de Ibon Navarro es el mejor de la ACB en el tiro de dos, con un 58.6%. Evidentemente, de algún sitio tienen que salir los puntos para promediar 82 por encuentro. Está encontrando soluciones el equipo malagueño para mantener un buen ritmo anotador que le permita sacar adelante partidos sin contar con el turbo del triple. En tiros libres se está en mitad de tabla (74%, décimos). La tendencia lógica es que vaya subiendo ese porcentaje de triples (más allá del 33.3%, meter uno de cada tres, empieza a ser correcto) y que vaya bajando el de dos. Pero, dentro de la buena marcha del equipo, se puede ver como algo positivo que haya campos de mejora importante, como las muñecas de varios jugadores que deben ser más certeros.