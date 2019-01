Casimiro: “Las pérdidas de balón condenaron el partido”

El Unicaja se dejó su condición de cabeza de serie para la Copa del Rey en Santiago. El equipo cae al quinto puesto tras su derrota ante el Monbus Obradoiro en un partido gris, en un constante ida y vuelta. Hubo nombres llamados a dar un paso adelante y sin embargo lo dieron para atrás. De entre todo, Luis Casimiro señala un punto negro definitivo: las pérdidas de balón. Ese fue, según el técnico, el motivo de la derrota cajista en Fontes do Sar.

"El partido estuvo igualado la gran parte del tiempo y al final lo definen nuestras pérdidas de balón", entra a analizar el preparador cajista en rueda de prensa, que profundiza: "Al primer tiempo llevábamos solo cinco, llegamos hasta 14 pérdidas de las cuales seis han sido en el último cuarto y esto es lo que nos hizo perder el ritmo anotador que llevábamos, donde estábamos con márgenes muy cortos pero controlando el marcador, y esas pérdidas de balón nos condenaron y nos hicieron perder el partido".

Lejos de afear algunas actuaciones, el balance del Casimiro es en cierto modo positivo. "Hicimos muy buen trabajo, por eso digo que exceptuando esas pérdidas, que fueron sido seis concretamente en el último cuarto y produjeron canastas fáciles en contraataque porque fueron en primera línea y acabaron en canastas inmediatas, yo creo que el trabajo que hicimos fue suficientemente bueno para haber ganado el partido", explica, y vuelve a sentenciar: "Eso nos ha condenado porque en los demás aspectos del juego creo que estuvimos francamente bien".

Cuestionado por el papel de los bases y la ausencia de Alberto Díaz, trata de pasar página Casimiro una vez metido en dinámica Boatright. "Ya estamos mentalizados de que Alberto no está y no va a estar para mucho tiempo", comenta. Mira hacia adelante y alaba el papel de ambos norteamericanos: "Es triste, pero no pensamos en él y así hemos seguido sin Boatright, ganando los últimos tres partidos entre Eurocup y Liga ACB. Los dos han estado bien, nos pueden ayudar, sobre todo la incorporación de Boatright y Roberts está bien. Son uno más dentro del equipo y lo que no podemos es pensar en los lesionados".