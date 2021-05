El Unicaja se siente menospreciado por los árbitros. Acabó desquiciado ante el MoraBanc Andorra, perdiendo opciones de estar en el play off por el título. No perdió por la labor colegial, sino por sus errores y porque sufre con rivales físicos de su mismo nivel teórico o inferior debido a esa calamitosa confección de plantilla. Pero es un síntoma más, otra de las consecuencias de la depreciación institucional del club. En el último cuarto, con todo en juego, Brizuela fue expulsado por dos técnicas, una por protestar una clara falta de Paulí y otra por simular una falta, entendieron Bultó, Perea y Mendoza, en un saque de banda. A Jaime Fernández también se le señalizó una por quejarse por un codazo de Hannah. Unido a lo de Alberto Díaz, la sensación generalizada en el vestuario cajista es de indefensión. Se ha quejado repetidamente Katsikaris de falta de respeto, desde aquellos cuartos de final de Copa ante el Barça. No hay nadie al volante y se nota. Hay que trabajar despachos y teléfonos, esto funciona así. Y la pérdida de peso e influencia en el escalafón nacional es evidente. Se nota en aspectos como éste.

Las cuentas para los play off pasan por ganar los tres partidos que quedan y ni eso garantiza totalmente la presencia en las eliminatorias por el título. Es la triste realidad, un aviso de lo que viene por delante y del punto tan bajo en el que se encuentra la entidad, el más bajo desde el principio de los años 90. Es undécimo a tres partidos del final. Habrá que hablar estos días de las opciones, de las posibilidades, de empates... Pero lo que ocurrirá lo sabe todo el mundo, también en el vestuario cajista.

Centrarse en la labor arbitral no lo justifica todo, aunque sea un síntoma de la desidia reinante, que también afecta a estos detalles. La derrota se vio venir desde el inicio del partido y es lo normal que ocurra con un equipo así, que está en un punto de no retorno y que el 23 de mayo acabará su temporada de manera triste. El Unicaja concedió un 10-26 de salida que hacía temer otro ridículo habitual, como en las últimas semanas. Hay que admitirle esta vez al equipo que tuvo algo de orgullo y coraje para no abandonarse como sí lo hizo en las últimas semanas, en las que había habido escarnios ante Tenerife, Zaragoza y Murcia. Alberto Díaz empezó a forzar faltas y pérdidas y hubo algo de contagio. También empezaron a fluir algo más las canastas para llegar al descanso (37-45) con vida aún en el partido.

En el segundo tiempo, Deon Thompson, que está dejando mejores señales en este final de temporada, tiró del equipo. Y el Unicaja empató el partido dos veces (59-59 y 72-72), sin llegar a ponerse por delante. Tuvo un arrebato Jaime, picado con los colegiados. El MoraBanc Andorra acabó el partido con un 68% en tiros de campo. Puede tener un buen día el rival, que lo tuvo, pero cuando se repite con tanta frecuencia que el contrario bate registros, mirar hacia otro lado es complicado. Llegó el festival de técnicas, el desquiciamiento colectivo. Aun así, se tuvieron opciones hasta el minuto final. Pero no fue suficiente pelear. Se aleja el play off y se pierde el respeto de los demás.

Estadísticas