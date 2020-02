Minutos después de un partido de alta tensión compareció Porfi Fisac que, de manera serena y hasta incluso didáctica, explicaba las causas de la derrota del Casademont Zaragoza. "Felicitar al Unicaja que se lo merecieron. Hubo una primera parte donde tuvimos alegría y frescura y llevaron el ritmo, luego ellos nos colapsaron y quitaron nuestra energía. Hubo una diferencia en el número de tiros y en el rebotes, ahí estuvo claramente la clave", decía el segoviano, que expresaba su sentir: "Consuelos pocos, cuando tus jugadores juegan para ganar y te encuentras a un rival con la misma ambición. Nos dominaron el rebote y fue absolutamente determinante".

"Para mí no es sorpresa porque sabemos lo que tenemos en frente y sabíamos que nos podían dominar en ese aspecto", aseguraba el entrenador del conjunto maño, que hablaba de cómo cambio el partido en la segunda mitad: "Ellos tienen un puntito más de físico en esa idea de rotación. Hicimos bien las cosas en dos cuartos y tras el descanso creo que el empuje de ellos lo hizo. Fuimos sólidos y no nos fuimos del partido, no sabemos tener esa situación que tuvimos".

Una derrota dolorosa, por la cercanía del triunfo, para Fisac. "Son momentos y situaciones y yo hablo de sentimientos, no me consuela nada y me siento fastidiado por no pasar porque tengo un grupo de jugadores que se lo merecen", afirmaba el técnico, que profundizaba sobre ello cuestionado por el gran partido de DJ Seeley, que terminó con 29 puntos: "Ahora mismo satisfacciones individuales no es un deporte donde prima porque uno se vaya contento, no creo que él se vaya contento porque su equipo perdió. Es un sentimiento compartido".