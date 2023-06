La presión, para el Barça: "Son los favoritos, además de forma muy clara"

Es un contexto diferente, el Barcelona es un equipo con casi cuatro veces el presupuesto del Unicaja, diseñado para ser campeón y que hasta ahora no ha ganado nada en 2022/23. Falló en Supercopa, Copa y Euroliga. La sensación es que el trabajo no se tradujo en los momentos claves. Les queda la Liga y eso puede hacerles aún más peligrosos. Pero no es el negociado cajista meterse en terrenos de favoritismo. Es el Barça. "Además, de forma muy clara", sostiene Djedovic. La enseñanza que dejó la BCL, entonces había motivos para pensarlo por la localía y la trayectoria, es que no se puede cargar de presión. Hay responsabilidad y hay ilusión... Pero no más.

"Sabemos que el Barça es un equipo magnífico, al igual que Lenovo Tenerife, por lo que nos tenemos que centrar solo en prepararlo lo mejor posible y sabiendo la magnitud que tiene el Barça, trabajar y tratar de competirla bien. El 1-1 por ejemplo lo compro, pero intentaremos ganar los dos partidos", opina Yankuba Sima, que fue pieza importante ante el Lenovo Tenerife con su trabajo sobre Shermadini: "Creo que sí, que lo necesitaba. Sí que estoy muy cómodo en el equipo desde que llegué, pero obviamente que cada uno necesita su tiempo para adaptarse. Al final no ha sido una temporada usual para mí, cosas nuevas ahora en mitad de temporada, pero sí que estoy contento con mi trabajo ante Tenerife. Ahora mirar hacia adelante e intentar subir ese nivel ante el Barça".

"El Barça en todos los deportes son favoritos, también en esta eliminatoria, además de forma muy clara. Nosotros intentaremos buscar nuestras opciones, tendremos que estar a tope a todos los niveles, preparados todos para poder competir. El recuperar a Alberto es muy importante por cómo es su nivel en defensa; saber que tenemos que ganar tres partidos, no va a ser fácil obviamente", señala Nihad Djedovic, que conoce bien Can Barça tras terminar su formación allí, donde jugó varias temporadas: "Hemos jugado dos partidos extraordinarios con Lenovo Tenerife, de los mejores de la temporada, y más ahora que es cuando tenemos que dar el mejor nivel. Ojalá sigamos así, nos vamos a equivocar si pensamos que vamos a tener opciones con el Barça sin dar el 100%. Es un equipo muy capacitado para jugar estos partidos, sabemos que el de la Copa no va a tener nada que ver porque es una eliminatoria, al final en Badalona tienes la posibilidad de sorprender, ahora no. Vamos con mucha ilusión, sabiendo que hemos conseguido nuestros éxitos, el haber entrado en el play off, así que todo lo que llegue es un bonus para nosotros".

"Nosotros no tenemos ninguna presión, vamos a disfrutar de esta semifinal, pero con la mentalidad de dar todo y ojalá de poder disfrutar de un ambientazo en el Carpena", insistía el bosnio: "Del Barça no hay algo que pueda resaltar en concreto, llevo muchos años jugando contra ellos en Euroliga. Es un equipazo. El hablar de los nombres es algo estúpido porque tienen 15 jugadores de muy alto nivel. Nosotros tenemos que preocuparnos de lo nuestro, el dar la mejor versión. Lo que tenemos claro es que la eliminatoria cambiaría totalmente si sacamos un partido en Barcelona, primero o segundo, da igual; por la atmósfera sobre todo, el venir aquí al Carpena a jugar con 10.000 personas no es nada fácil para ellos. Iremos viendo, poco a poco. Como Ibon dice: tenemos que disfrutar de este momento y no ponernos ninguna presión en estos partidos, así sacaremos nuestro mejor baloncesto. Cuando nos ponemos presión y pensamos demasiado, nos pasa como en la Final Four; eso lo tenemos claro".

Jonathan Barreiro, ya repuesto de su lesión, como demostró en el segundo partido ante el Tenerife, tilda de "complicado" lo que viene: "Ya hemos visto el Barça cómo está, en uno de los mejores momentos. Ahora con una plantilla larga, se nota que juegan fluido, con acierto y muchos jugadores aportando. Nosotros llegamos en un muy buen momento de forma, tengo que decirlo, y sabemos que va a ser una serie muy difícil, pero al final vamos con la ilusión de que podemos sacar algún partido allí, así que a lucharlo", señala, sin olvidar que "al final tengo que ser claro y sincero: ellos son los grandes favoritos, es el Barça, de los mejores equipos de Europa, que siempre lucha por todo. Hay que partir de esa base, pero nosotros somos el Unicaja, conscientes de luchar hasta el último segundo. Intentar llevarnos algo de Barcelona, ojalá sea una al menos, pero en esa base sabemos que ellos son los favoritos".

"El Barça tienen muy buenos jugadores en todas las posiciones, duros, físicos, de los mejore equipos de Europa, si no es el mejor. Si controlamos el ritmo y rebote, tendremos oportunidades. Hay que hacer muchos trabajos muy bien, ya lo hicimos una vez, y por qué no podemos hacerlo otra vez. No tengo ni idea lo que tiene preparado Ibon, nos lo irá contando estos días, yo solo he querido relajarme para afrontarlo ahora con mucha ilusión. Últimamente todo lo que toca Ibon funciona, así que tenemos fe ciega en él", cerraba Brizuela. ¿Para qué contradecirlo?