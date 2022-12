Dylan Osetkowski el espetero hace una promesa: "Si ganamos la Copa alquilo un bar"

Dylan Osetkowski fue el protagonista de un curioso reportaje para ACB en el que acaba haciendo de espetero en un chiringuito y en el que da algunas de las claves por las que se siente muy a gusto en el club y en la ciudad. Originario de California, al lado de la frontera con México, el americano está siendo uno de los jugadores más destacados en este primer tercio de temporada cajista. Es el máximo anotador y el jugador más valorado del equipo, promedia 11.1 puntos y 4.6 rebotes para 13.4

"Creo que Málaga es una gran ciudad, me recuerda mucho a San Diego, que es de donde vengo. Tengo la playa aquí, la gente está muy relajada, es muy acogedora. Me encanta hablar y conocer gente nueva, si alguien en Málaga es simpático y quiere venir a hablar conmigo, estaré encantado", dice Osetkowski, que explica por qué tiene un Vlog en el que hace vídeos divertidos a través de las redes: "Tengo mucha familia y amigos en EEUU que quieren ver cómo es vivir en Europa, sólo intento crear contenido y enseñárselo a ellos".

Con un aspecto característico y una personalidad marcada, Osetkowski reconoce que "sí, me siento diferente. Me siento orgulloso de ser diferente que el resto, así es más divertido. Cuando la gente te señala o te juzga lo hacen por ser diferente, es algo a lo que no están acostumbrados, pero mi madre siempre decía "Toda atención es buena atención".

Cuando se le cuestiona por una promesa para realizar si se alza el Unicaja con el título copero, decía Osetkowski que "no me corto el pelo. Si ganamos la Copa del Rey alquilaré un bar para todo el que quiera venir de Málaga, haremos una fiesta en un bar". Aficionados del Unicaja seguro que no faltarían para ir...