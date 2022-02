El Prometey lleva 10 días sin jugar

El Prometey es el más inmediato rival del Unicaja, con el que los cajistas cerrarán la primera vuelta del Grupo K del Round of 16 de la Basketball Champions League. 1-1 es el balance hasta la fecha. Se da la circunstancia de que para los ucranianos es el primer partido de esta fase. Viven un escenario particular porque debido a los efectos de la pandemia se retrasó el play in, desde que el accedieron a esta ronda, además de haber pasado un brote de COVID-19 en la plantilla. Así, llevan más de 10 días sin competir.

Es curioso porque los cinco encuentros que disputaron en este 2022 fueron en un periodo de 15 días, es decir, un choque cada tres días. Tres de ellos fueron con el Hapoel Jerusalem, al que eliminaron para continuar adelante en la competición europea. De hecho, contra los israelís fue la última vez que saltaron a la pista el 27 de enero en Jerusalén.

Tuvieron que anular su encuentro de la semana pasada y está por ver cómo se recuperan los afectados de la enfermedad. El Unicaja, en este tiempo, por ejemplo jugó tres partidos. Los ucranianos venían lanzados hasta este parón con cuatro victorias de cinco. En la FBU Superleague de su país tienen un imponente 24-0 y son líderes.