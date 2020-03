35 puntos de Aleksa Avramovic en Zaragoza

No se sabe si Aleksa Avramovic volverá a vestir la camiseta del Unicaja, aunque hay contrato en vigor con él. Está cedido en el Movistar Estudiantes y ahí está demostrando que la calidad la tiene, que el disparo no era malo aunque se estrellara a su llegada a la ACB y no convenciera a Luis Casimiro.

El escolta serbio completó una gran actuación ofensiva en la derrota del Movistar (97-87) en Zaragoza. Sumó nada menos que 35 puntos (9/16 en tiros de dos, 4/9 en triples y 5/8 en libres), con seis rebotes y dos asistencias para 25 de valoración en 32 minutos en pista. El equipo madrileño se ha reforzado con otro ex cajista, Edwin Jackson, que debutó en Zaragoza.

Promedia Avramovic en esta aventura en Madrid 14.3 puntos, 2.9 rebotes y 1.5 asistencias por encuentro. Estuvo durante la pasada ventana con el equipo de Serbia, donde coincidió con el nuevo cajista Marko Simonovic.