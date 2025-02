Las reacciones a la Copa del Rey del Unicaja: Pau Gasol, el Málaga CF, el Athletic de Ibon, Augusto Lima, Pablo López...

Ardieron las redes sociales tras la Copa del Rey del Unicaja en Gran Canaria, la consolidación de un proyecto ganador que ha traspasado fronteras, admirado el cómo ha construido el Unicaja este ciclo, con un grupo de jugadores que no solo genera asombro en Málaga. Mensajes de todos los colores y todo tipos de personalidades, desde una leyenda del baloncesto como Pau Gasol, ligado con Málaga y la Copa, aquella explosión en 2001 en el Carpena, el mito es miembro del COI y está próximo a los grandes eventos. El alcalde Francisco de la Torre, que asistió a la final; Francisco Salado, presidente de la Diputación, o Juanma Moreno Bonilla, seguidor del Unicaja el presidente de la Junta. Pablo López, el creador de ese himno que ha retumbado Gran Canaria esta semana. Clubes de fútbol, como el Athletic de Bilbao, con quien simpatiza Ibon Navarro.

El quinto título de esta etapa

El Unicaja vuelve a abrir la vitrina de Los Guindos, empolvada desde la Copa del Rey de Badalona, el inicio de una etapa de vino y rosas que continúa con la Copa de Gran Canaria, un ciclo dorado que va por cinco títulos. BCL en Belgrado, Intercontinental en la exótica Singapur, una semana después conquistando la Supercopa en Murcia y completando el círculo en títulos naciones. Cada título conquistado ha tenido un significado especial, representando momentos de crecimiento, superación y consolidación de la entidad en la élite del baloncesto español y europeo. Difícil buscarle un parangón al trienio durado (05-07), el Unicaja actual va camino de pulverizarlo.

En 2001 con la Copa Korac. En aquel entonces, el equipo buscaba dar el salto definitivo en el panorama internacional, y lo logró conquistando un torneo que, aunque ya en sus últimos años de existencia, seguía siendo una referencia en el baloncesto europeo. La final, disputada a doble partido contra el Hemofarm yugoslavo, significó mucho, una forma de poner la semilla. Pasaron algunos años antes de que llegara el siguiente gran éxito, pero la espera valió la pena. El Unicaja ganó la Copa del Rey de Zaragoza, buen homenaje a sus 20 años. “Esa Copa colocó al Unicaja en otra dimensión”, reconocía Fran Vázquez en este periódico. Aquel grupo aprendió a ganar en el Príncipe Felipe, la primera piedra de ese ciclo que colocó al club malagueño en el primer escalafón del continente, con la ACB de 2006 y la Final Four de Euroliga en Atenas de 2007, en los mentideros del club considerado otro otro título.

La Eurocup de 2017 en Valencia, después de tiempos grises, donde hubo algún conato de título, pero hubo que esperar a aquella tarde en La Fonteta. Vinieron los años más oscuros en la historia de la entidad, hasta la construcción de este proyecto que nació en 2022, bajo los mandos de Ibon Navarro, con Juanma Rodríguez y y Antonio Jesús López Nieto arriba. Badalona y todo lo que ha venido después, un viaje alucinante, donde no solo se ha tocado plata con frecuencia, cinco veces en las últimas tres temporadas, sino que se ha recuperado el estatus, el Unicaja vuelve a ser una superpotencia a nivel continental, fuera del universo Euroliga, pero así se le reconoce.

“Esto no para aquí, tenemos que intentar seguir en esta línea de esfuerzo, de compromiso, de saber qué hay que hacer muchas más cosas bien de las que hemos venido haciendo para seguir teniendo éxito y en eso creo que es muy importante no creerse nada y ser súper humildes. Yo creo que esa parte del alma, de ese contagio, esa transmisión, también hay una parte como humanos que somos de ser humildes, de saber aceptar las derrotas, de aprender de ellas y saber que el camino, ahora que estás en un nivel mejor, va a ser difícil porque todos los equipos quieren batirte, muchos no tienen nada que perder, otros se lo toman como el partido más importante y tenemos que ser humildes en seguir respetando muchísimo a nuestros rivales en una Liga ACB, que todos sabemos que es la mejor de Europa, la más competitiva, con proyectos siempre que van creciendo y hay una competición europea donde bueno ahora te afrontamos un Round of 16 probablemente en el grupo más difícil. Entonces esa humildad es la que tenemos que seguir manteniendo, tener los pies en el suelo, ser humildes”, explicaba hace unas semanas Juanma Rodríguez, la visión del club de querer más. Así sale de forma automática en el vestuario.