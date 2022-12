18 puntos y 18 rebotes de Domas Sabonis en la victoria en Cleveland

Domantas Sabonis continúa en un gran estado de forma y tirando de los Sacramento Kings para intentar llevarlos al play off por primera vez en varios lustros. El equipo californiano venció 95-106 en la pista de Cleveland Cavaliers con una sensacional actuación del canterano del Unicaja, convertido en líder de su equipo.

"Domas fue increíblemente creíble. Estuvo increíble", dijo el entrenador de los Kings, Mike Brown, a los periodistas después del partido. "Todavía estoy asombrado de lo duro que juega ese hombre en cada maldita posesión, no perdona una posesión. Cuando tienes eso de uno de tus mejores jugadores, si no del mejor jugador, es contagioso", decía el técnico, que no pudo contar con la referencia exterior, De'Aaron Fox, para este partido.

Sabonis firmó 18 puntos (5/10 en tiros de dos, 0/1 en triples y 8/14 en libres), 18 rebotes, seis asistencias, tres robos y dos tapones en 37 minutos para guiar la victoria de su equipo en Ohio. Promedia 17 puntos, 11.3 rebotes y 6.5 asistencias por encuentro y presenta su candidatura para ser All Star por tercera vez en su carrera.