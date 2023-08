El recuerdo sentido de Juanma Rodríguez a la figura de Serguei Babkov

Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja, brindó un homenaje sentido a Serguei Babkov, fallecido este lunes a los 56 años. Horas difíciles de digerir en el club de Los Guindos, conscientes en el club de lo que supongo el ruso en la trayectoria malagueña, imprescindible en ese crecimiento. Más en el caso de Rodríguez, el artífice de que Babkov pudiese aterrizar en Málaga. "Permitidme tener una palabras como representación del club: trasladar a la familia de Serguei Babkov todo el ánimo y apoyo. Cuando nos enteramos de la noticia, nos llevamos un palo tremendo. Ya sabéis la trayectoria aquí. Mucha relación con el club, cinco temporadas aquí, alguien muy querido en la ciudad. Una persona excelente que tuve el gusto de conocer durante mucho tiempo, incluso después cuando venía a Málaga. Y como jugador, una clase brutal; dio unos años magníficos. Clave en ese subcampeonato en el 95, germen de lo que es el Unicaja actual. Siempre lo llevaremos en el recuerdo", decía el mandatario cajista durante la presentación de Ilimane Diop, algo eclipsada por lo acontecido en las últimas horas

"Jugó un Europeo muy bueno, era un jugador al que fichamos Javier Imbroda y yo. Tenía un poco todo: físico, clase, elegancia, un cuerpo para su posición tremendo, un tiro demoledor. No aparecía mucho, pero cuando lo hacía, cogía una racha de varias canastas que te hacia ganar el partido. Defensivamente había que esconderlo, pero tenia tanto talento en ataque que había que dejarlo en el campo. Kenny Miller, Mike Ansley y Serguei Babkov formaban un trio tremendo. Me llamaron muchos compañeros suyos y no se lo podían creer, un palo muy duro, muchos de ellos llorando. Era una persona tímida, pero que cayó muy bien en el grupo. Venía mucho a Málaga y tenía relación con la ciudad. Fue de los mejores exteriores que jugaron aquí y creo que es de los mejores jugadores en la historia del club", recordaba Juanma Rodríguez.