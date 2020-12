"Me considero un jugador completo, no soy sólo un tirador", decía Francis Alonso en estas páginas antes de comenzar la campaña después de una pretemporada que le había dado la confianza necesaria y que le había hecho ganarse un respeto del vestuario y de los entrenadores del que antes no disponía. Su mortífera muñeca es lo que más impacta del juego del malagueño, pero cada vez va añadiendo más registros a sus juego.

Podía esperarse que el UCAM Murcia fuera un equipo complicado para Alonso por su defensa física y dura, al límite, muy exigente. Y su respuesta fue excelente, no pudo ser mejor. Metió 18 puntos con sólo tres fallos en el tiro (3/5 en tiros de dos, 2/3 en triples y 6/6 en libres). A su catálogo triplista (metió dos triples y generó tres tiros libres con una falta que forzó) añadió una penetración con tiro libre adicional, con su característica manera de embolsar la bola al estilo de un running back de fútbol americano para dificultar el robo, una canasta cortando por la línea de fondo que Mekel le asistió (el juego sin balón al que se refiere Casimiro con frecuencia) y otro tiro de media distancia. Forzó una falta para tener tiros libres gratis, además.

Alonso repartió ante el UCAM también su tope de asistencias (tres) esta temporada. Es un nicho claro de mejora en su juego. Sólo ha dado 10 asistencias en 20 partidos, un número demasiado bajo para un exterior. Más aún cuando es una faceta del juego que el malagueño ha exhibido en categorías inferiores. Ha derivado más hacia la anotación, pero generar es algo que debe hacer en el baloncesto moderno un escolta, como recordaba Sergio Scariolo. Y es algo de lo que es consciente.

Como consecuencia, Francis Alonso hizo su partido más valorado (21), mejorando el de Ulm (20), con la camiseta verde. Promedia 12.5 puntos con 88% en libres, 57% en tiros de dos y 49% en triples, unos porcentajes tremendos, los mejores de tres y libres del equipo. Como él va demostrando, no es sólo un tirador.