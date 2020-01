Reunión de los jugadores del UCAM en el vestuario antes de recibir al Unicaja

El UCAM Murcia pasa un momento complicado de la temporada. De estar 4-4 en la ACB, ahora está 4-12. Ocho derrotas consecutivas que están creando alguna grieta, pese que aún no ocupan puestos de descenso. El partido esta semana frente al Unicaja en casa es un duelo clave para los de Sito Alonso, una figura también en el foco por el mal rendimiento del equipo. Hubo una reunión este martes de los jugadores, sin el entrenador, en el vestuario para tratar de revertir la dinámica y escalar varios puestos. De ella hablaban en rueda de prensa Sadiel Rojas y Askia Booker, dos hombres importantes.

"Yo no pienso en el descenso en este momento. Ayer [por el martes] tuvimos una reunión los jugadores solos en el vestuario y después nos reunimos con los entrenadores para hablar de las cosas que pensamos que el equipo necesita para ganar el sábado. De momento solo pensamos en este partido. Es una final para nosotros y vamos a morir por nuestra gente", decía Rojas, capitán rojillo: "Quedan 18 partidos todavía. Necesitamos ganar un partido y seguro que todo puede cambiar".

Sobre el encuentro también hablaba Booker, segundo máximo anotador de la competición. "Tenemos que dar todos un paso adelante para salir de esta situación. La reunión de hace dos días fue espectacular. Muy necesaria y es lo que teníamos que hacer en este momento. Creo que estamos todos preparados para dar un paso hacia delante y cambiar la mentalidad", aseguraba el base, que se mostraba positivo: "Sin lugar a dudas estamos mucho mejor. Estamos más positivos, con una mentalidad mejor… Es verdad que si miras este punto en concreto, la situación es mala, estamos perdiendo partidos, pero todo lo que se está haciendo está en el camino para cambiar. Tenemos que centrarnos en jugar con más intensidad, mejor defensa y cerrar los partidos".

Hay consenso en torno a la figura de Sito Alonso, que ya salvó al UCAM Murcia la temporada pasada. Estaban ya los dos jugadores. "Sito es un entrenador muy positivo. Posiblemente el entrenador más positivo que he tenido en mi vida. Para esta situación es muy bueno tener un entrenador como él, porque da mucha confianza al jugador. Sito solo quiere ayudar a todos los jugadores de mi equipo, solo quiere cosas buenas para todos mis compañeros, él no quiere cortar a nadie", afirmaba el dominicano, mientras el estadounidense también apoyaba al entrenador: "Por supuesto que es el mejor entrenador. Con mucha diferencia. No me gustaría estar en esta situación con ningún entrenador que no fuese Sito Alonso. Principalmente porque estuvo el año pasado y supo cómo sacarnos. Siguiendo sus pautas y sus consejos vamos a salir".