Saúl Blanco anuncia su retirada del baloncesto

Saúl Blanco anunció su retirada del baloncesto profesional a los 36 años. Una carrera dilatada para un jugador que pasó por el Unicaja en dos temporadas y media, legó el verano de 2009 y se marchó en enero de 2012, y llegó a estar en la órbita de la selección española yendo a concentraciones de torneos importantes. Cuando llegó a Málaga era uno de los mejores nacionales de la ACB. Ahora cerrará su trayectoria en el Liberbank Oviedo de su tierra cuando termine la temporada. En breve iniciará el play off de ascenso, donde se medirá en la primera eliminatoria al Coruña del ex cajista Romaric Belemene.

Los otros clubes por los que pasó son el Gijón Baloncesto y el Fuenlabrada en dos etapas, el Canarias, el Betis, el Prat y una aventura francesa en el Basket Club Gries Oberhoffen. Con el Unicaja jugó 109 partidos (64 de ACB y 29 de Euroliga) en los que promedió 5.9 puntos y 1.9 rebotes para 5.3 de valoración. No cuajó con las expectativas que había en torno a su figura, hay que recordar que se pagó una cantidad muy alta por su fichaje. "La vida te obliga a tomar decisiones complicadas, pero ninguna ha sido como esta. Son muchos años de sacrificios. El corazón me pide que siga, la cabeza me dice que lo intente y mi cuerpo dice basta", explicaba en su rueda de prensa de despedida.

El alero daba más razones sobre su adiós en este momento. "Acabo de cumplir 36 años, estoy en mi ciudad. Cuando termine esta temporada, comienza una nueva vida, una vida real. Nos tenemos que enfrentar a un mundo diferente. No sé si mi futuro estará ligado al baloncesto", cerraba.