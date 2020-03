Scariolo, en cuarentena por el coronavirus: "Va a ser complicada la celebración normal de los Juegos"

El seleccionador nacional de España y entrenador asistente de los Raptors, Sergio Scariolo está en su domicilio en Toronto obligado a pasar una cuarentena en su casa a pesar de no dar positivo en el test de coronavirus al que se ha sometido. El que fuese entrenador del Unicaja explicó su situación en los mirófonos de El Transistor de Onda Cero: "Todavía hace frío, menos que antes, días de sol y se ve que el invierno está detrás. Al menos parece, habrá algún día malo pero está bien", arrancó la conversación y preguntado por si estaba en cuarentena, explicó su situación: "Sí, desde anoche [miércoles], hicimos el test, dimos negativo, pero la NBA pide que todos los que han estado en contacto más o menos directo con Utah Jazz, que tienen dos jugadores contagiados como Rudy Gobert y Donovan Mitchell, que se pongan en cuarentena y somos cinco equipos, entre ellos los Raptors y aquí estamos, en casa en cuarentena".

Lo que pasa es que Estados Unidos está teniendo un crecimiento de infecciones y ha tomado medidas muy drásticas porque la subida está siendo exponencial. Canadá es diferente, tiene muy pocos contagiados, pocos con el virus, al menos de momento, en dos o tres días todo cambia. Aquí todo el mundo está impactado porque el propio primer ministro se ha puesto en cuarentena porque su mujer ha vuelto de Gran Bretaña sintiéndose mal y estamos hablado de la máxima autoridad del país", continuó Scariolo.

Además, el italiano habló sobre la situación de su hijo que está estudiando en Nueva York y aún no ha podido salir de la ciudad para reunirse con su familia en Toronto: "Es una situación en evolución, siempre hay un televisor en casa con las noticias puestas. Estamos preocupados porque nuestros hijos están en Nueva York, no ha sido fácil poder sacarlos de la universidad. Queremos que venga para acá cuando antes, pero hay unos trámites burocráticos. Como ellos lo llaman, los extranjeros internacionales tienen que tener unas precauciones diferentes, suplementarias, y estamos un poco en ello. Una vez que entremos en la cuarentena en todos los efectos será tranquilizarse, estar con la familia, ver series, leer, ver baloncesto grabado, porque creo que al baloncesto en el mundo no se juega. Y eso es lo que hay".

Antes de entrar a valorar la situación en el deporte de la canasta, Scariolo fue preguntado por la situación de sus familiares y conocidos en Brescia, su lugar de origen: "Por suerte sólo tenemos algún conocido que ha sido contagiado por el virus y de forma no grave. Mi familia y amigos están todos bien, pero en casa desde hace un par de semanas y con sensación de miedo y peligro real muy alto. Con consecuencias indirectas en los hospitales muy graves: agotamiento de los recursos, del personal, de las camas disponibles. La situación es muy complicada. Están incluso, eligiendo dejar morir a gente porque necesitan recursos para curar los afectados que cada vez son más y que reclaman un seguimiento, sobre todo cuando son más jóvenes", dijo y añadió: "En los fallecidos hay este porcentaje [en el que predominan las personas de edad avanzada], en los contagiados no. Con síntomas, más controlables, pero hay una cantidad de personas que cada vez es superior. La flecha va para arriba, no hemos llegado ni al punto en el que los números suben suavemente, en un día han muerto 200 personas. Los números todavía van para arriba".

NBA y Juegos Olímpicos

En lo referente a la situación de la competición, Scariolo se mostró cauto pero no muy esperanzado. De momento, la NBA ha decretado la suspensión de la competición durante cuatro semanas que podrían ser más: "Un mes pero no lo sabemos, se ha suspendido a tiempo indeterminado y ahora están reunidos los 30 presidentes con la NBA y la Asociación de Jugadores para decidir qué hacer. Puede ser de días o definitiva. Incluso la NCAA está pensando o ya ha cancelado la competición de marzo, prácticamente ya se ha acabado la competiciión universitaria. La NBA está a la espera y puede llegar a la misma decisión. O puede aplazar a que se pueda disputar todo de una forma segura y eso puede ser en el verano".

Pero hay otra cita que puede correr peligro por la crisis sanitaria que se vive a nivel mundial, aunque el seleccionador es cauto: "Estoy hablando con gente, pero evidentemente, hay una situación tan única, tan nueva, tan diferente que cualquier previsión o afirmación se sujeta sobre las sensaciones más que sobre los datos. Ahora mismo nadie puede prever qué puede pasar. Ahora, a título particular, si le das vueltas a la dimensión que está asumiendo todo, va a ser complicado pensar en la celebración normal de unos Juegos Olímpicos en esas fechas. Lo veo rozando el imposible, muy muy complicado y sobre todo en las formas que estamos pensando. Pero eso lo veo ahora mismo y son sensaciones, más que realidad".

Esta situación de suspensión indefinida salpica a muchos deportes y citas como la Eurocopa de fútbol también corren peligro: "Veo muy muy complicado que pueda disputarse una competición como esa. Los propios deportistas están reclamando que no se disputen las competiciones. Reclaman que la seguridad viene antes y que si no, no se juega. Una competición como la Eurocopa que está a la vuelta de la esquina me parece prácticamente imposible que pueda disputarse con normalidad".

Por último, Scariolo habló de las medidas tomadas en Canadá y de lo que le está permitido hacer en su situación de cuarentena: "Aquí el carácter de los gobernantes es diferente, pero esta situación que ha afectado al primer ministro puede tener una repercusión. Ahora mismo, los vuelos están llegando desde Europa, pero no descarto que se produzca una situación parecida [a la de Estados Unidos] en las próximas horas", espetó y concluyó: "Podemos dar un paseo bastante alejado de las personas, por suerte vivo frente a un lago, tengo un bosque y eso permite poder tomar un poco el aire, pero no mucho. Y eso habiendo resultado negativo el test". "Vuelvo a mis series, vuelvo a Fariña", se despidió el seleccionador al concluir la entrevista.