La selección de EEUU que jugará en Málaga

Del 11 al 13 de agosto se celebrará un megatorneo de baloncesto en Málaga. Será el del Centerario de la Federación Española de Baloncesto (FEB), con un cartel impresionante: el campeón del mundo y de Europa (España), el campeón olímpico (Estados Unidos) y la Eslovenia de Luka Doncic, aún sin confirmar al 100% la presencia de la superestrella de los Mavericks. Sergio Scariolo dará a conocer este miércoles la prelista con la que empezará a entrenar a finales de julio para preparar el Mundial, donde se espera un equipo muy competitivo. Y también se van conociendo los jugadores del equipo americano.

La convocatoria del Team USA aún no es oficial, pero sí hay un listado de 12 jugadores que diferentes reputados periodistas dan por hecho que serán los que representen a Estados Unidos en el Mundial de Indonesia, Japón y Filipinas. Se trata de un equipo bastante joven, sin la presencia de grandes megaestrellas, pero sí más compensado que en la anterior Copa del Mundo, cuando los yankees se quedaron sin medalla. Sólo Bobby Portis (Milwaukee Bucks) tiene más de 26 años, el resto son jugadores pujantes y con hambre, también talentosos y potentes. No es una colección de All Star y seguro que no es uno de los mejores equipos estadounidenses que se pueden formar. Pero se ha cambiado el formato de selección, que solía ser ofrecer listas amplias e ir descartando según renuncias. Ahora se han ido conociendo progresivamente los 12 que han dado la conformidad previamente, en una muestra más de compromiso. Se ha recuperado a Paolo Banchero, rookie de esta temporada, que había dado el OK a representar por sus orígenes a Italia, pero que con su proyección ha entrado en la esfera USA.

Los físicos de la plantilla estadounidense permiten conformar una plantilla muy versátil, con capacidad para intercambiar posiciones y hacer destrozos, también con altas capacidades defensivas. Hay buenos tiradores que se pueden adaptar a la filosofía de Steve Kerr, el seleccionador del equipo americano. Ya fue segundo de Popovich en anteriores veranos y ahora toma las riendas. Se da la circunstancia de que Kerr, laureado entrenador de los Golden State Warriors, jugó en 1986 en la Copa del Mundo de España en Ciudad Jardín representando a aquel equipo americano que lideraba David Robinson.

La plantilla

Bases

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) y Jalen Brunson (New York Knicks)

Escoltas

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Josh Hart (New York Knicks), Austin Reaves (Los Angeles Lakers)

Aleros

Brandon Ingram (New Orleans Pelicans) / Mikal Bridges (Brooklyn Nets) / Cam Johnson (Brooklyn Nets)

Ala-pívots

Paolo Banchero (Orlando Magic) / Bobby Portis (Milwaukee Bucks)

Pívots

Jaren Jackson (Memphis Grizzlies) / Walker Kessler (Utah Jazz)