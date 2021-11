La semana redonda de Nedovic

Semana revitalizante para Nemanja Nedovic donde volvió a aflorar el talento del de Nova Varos. Decisivo en dos partidos importantes para el Panathinaikos, donde es pieza importante. El lunes fue clave para sellar una victoria de valor incalculable. Un triple con 72-73 cerró el triunfo en el Pabellón de la Paz y la Amistad frente al Olympiacos en el gran clásico heleno, en la que era la primera derrota de la temporada de los de Georgios Bartzokas en la liga griega esta temporada. Un subidón de adrenalina en un encuentro donde acabó con 24 puntos, con 8/12 en tiros.

Está de dulce el escolta, también protagonista en la victoria ante el Zenit en la Euroliga. La necesitaba el PAO, que marchaba colista y que quiere recuperar terreno. Los rusos de Xavi Pascual marchan cuartos, lo que habla de la trascendencia. Otro triple con 64-62 con los de San Petersburgo, con Kuzminskas asumiendo el rol de líder, sirvió para cerrar el choque. Terminó con 18 puntos el ex del Unicaja, en una semana redonda para su confianza.

"Las últimas semanas me he sentido mucho mejor. La gente sabe por lo que he pasado. Eso es pasado. Me estoy concentrando en mi equipo en este momento. Creo que puedo ayudar al equipo aún más", aseguraba tras el duelo Nedovic: "Nos enfocamos en nosotros, nos enfocamos en nuestra defensa y mantuvimos al Zenit, que es un equipo muy duro, a solo 64 puntos. Y al final obtuvimos la merecida victoria".