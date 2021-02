Thompson-Davies: una amistad de Kaunas a las playas de Ibiza

En el WiZink Center consiguió el Zalgiris una de sus victorias más célebres con Saras Jasikevicius al mando. Le valió para meterse en el play off, un año después de jugar la Final Four. El héroe aquella noche fue Brandon Davies, que aún no logró superar su actuación anotadora de ese día en Euroliga. Metió 27 puntos, cogió 10 rebotes y disipó cualquier duda de que estaba para retos mayores. Meses después llegó al Barcelona, aunque también hubo un intenso interés del Real Madrid. Ese cuatro de abril de 2019 le dio minutos de resuello Deon Thompson, que había llegado a mitad de temporada a Kaunas desde Burgos. En Kaunas forjaron una estrecha amistad ambos estadounidenses, que curiosamente hicieron la ruta de España a Lituania ese verano.

Hay varios lazos de unión entre ambos interiores. Otro potente es que comparten agente, con Misko Raznatovic gestionando sus carreras. Casualidad o no, ambos obtuvieron el pasaporte cotonou simultáneamente (el azulgrana por Uganda y el cajista por Costa de Marfil), lo que aumentó su cotización en el mercado de cara a la llegada a la ACB. Davies está por encima de los 1.5 millones netos anuales en el Barça y Thompson es el mejor pagado del Unicaja, con una cifra lógicamente muy inferior. Hay buena relación entre los dos americanos, que pasaron juntos con su familiares unos días en Ibiza, donde disfrutaron sus playas y ocio. Ambos decidieron no volver a Estados Unidos a disfrutar de las vacaciones por la situación de la pandemia del COVID-19, que podía dificultar sobremanera su vuelta.

El californiano compartió varias imágenes en sus redes sociales de aquellos días en el archipiélago, uno de los destinos con más demanda en el territorio español. "El baloncesto ha traído a muchas personas interesantes a nuestras vidas a lo largo de los años. Estoy agradecido por todos los amigos que se han convertido en familia gracias al juego de baloncesto. Con la próxima temporada a la vuelta de la esquina, ha sido agradable alejarse de la rutina mental y pasar unas vacaciones junto a la familia Davies ¡Os deseo mucho amor y os veré pronto en la cancha!", escribía Thompson, en unas fotos donde aparecían sus parejas y los dos hijos de Davies.

Se volverán a reencontrar este viernes en la pintura del WiZink Center en el último duelo de los cuartos de final de la Copa del Rey. Está siendo una temporada de altibajos para el cajista, que está cumpliendo a cuentagotas con su rol de uno de los líderes del proyecto que ahora abandera Katsikaris. Ha tenido tramos de buen rendimiento ofensivo con otros donde ha sido intrascendente. Se le esperaba como cinco por la configuración de la plantilla, pero las lesiones de Carlos Suárez y la irrupción de Nzosa lo mantuvieron como cuatro. El griego lo utilizó en algunos quintetos como pívot, pero como algo circunstancial. En junio, con 32 años, termina contrato y con alta probabilidad abandonará Málaga. Esta Copa y lo que resta de ACB puede ser un buen escaparate para demostrar que aún le queda mucho baloncesto.

Tras una primera temporada de mucho impacto, tiene menos protagonismo ahora Brandon Davies. En parte porque una lesión en uno de sus gemelos lo ha tenido fuera unas semanas. Ya está listo y, sin duda, es una de las grandes amenazas del Barcelona. La cercanía del aro es uno de los talones de Aquiles de este Unicaja, sólo queda ver las actuaciones recientes de dos jugadores tan diferentes como Tobey o Alpha Kaba, y por ahí puede hacer mucho daño el de Pennsylvania. Jasikevicius, que lo conoce bien de su etapa en el Zalgiris, lo subió de rango al no fichar un sustituto natural en la marcha de Ante Tomic. Al poste estadounidense se le espera de aquí en adelante como una de las piezas esenciales de un conjunto azulgrana que va en sexta. El WiZink, testigo del encuentro de dos amigos.