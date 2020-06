El Tofas Bursa renuncia a la Eurocup y se marcha a la Champions

Se siguen gestando movimientos importantes en el baloncesto europeo una vez casi todas las competiciones están canceladas por la crisis del coronavirus. La ACB es una de las pocas que resiste en pie. Y se ha vuelto a dar una noticia de cierto calado. El Tofas Bursa renunció a la Eurocup, tenía plaza asegurada para la próxima campaña tras haber alcanzado en la presente los cuartos de final, y competirá en la siguiente en la Champions League de la FIBA. Es la tercera fuga del torneo de la Euroliga en pocos días, ya que los turcos siguen el camino recorrido recientemente por el Darussafaka y el Vilnius Rytas.

Los otomanos, que han sido rivales cajistas en la temporada ya acabada de la competición continental, explicaba su decisión en un comunicado. "Nos complace anunciar que la invitación especial que recibimos es una vía más adecuada para la estrategia y la planificación futura de nuestro club y que participaremos en BCL a partir de la próxima temporada", publicaba el Tofas, curiosamente renovó esta semana por un año más a su entrenador Orhun Ene, que seguía argumentando este importante paso: "Creemos que la Champions League tiene un impulso creciente en Europa y que puede ser un candidato para el liderazgo del baloncesto europeo en muy poco tiempo con su plan de negocios y criterios deportivos".

La FIBA sigue con su proceso de selección para hacer más fuerte su torneo. No consiguió convencer aún al Unicaja, que también tuvo la propuesta sobre la mesa. El equipo malagueño seguirá en la Eurocup, como afirmaba el presidente Eduardo García. "Se acercó a nosotros hace años, no terminó de consumarse, hay que hacerlo de otra forma. Si la FIBA tiene interés en forzar la máquina para tener una competición que supere a la Euroliga y la Eurocup tiene que dar un paso adelante y ese paso no lo ha dado. Ellos lo intentaron pero no consideramos que daban los pasos necesarios. Lo más seguro, por supuesto, es que juguemos la Eurocup, pero no descarto una opción que sea mejor para el club. Ahora mismo, el formato de la Champions tiene que mejorar para que dé opciones a equipos como el nuestro", decía.