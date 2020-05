El Unicaja prepara la vuelta de Toupane

Uno de los jugadores con contrato que no se ha estado en la vuelta al trabajo del Unicaja en Los Guindos ha sido Axel Toupane. Es uno de los que está lesionado, junto a Jaime Fernández y Milosavljevic. No obstante, el equipo malagueño prepara la vuelta a Málaga del francés porque se cumplen ahora los tres meses pronosticados para le recuperación de la rotura parcial del tendón de Aquiles de la pierna izquierda que se produjo durante la pasada Copa del Rey en febrero. Se han iniciado todos los trámites para que vuelva a la ciudad, donde se comprobará cómo ha avanzado en su puesta a punto y si está recuperado completamente.

El alero es el único que pasó este confinamiento por el coronavirus fuera de la Costa del Sol. Ha estado en París durante este tiempo y ha hecho la rehabilitación en el INSEP, el centro de Alto Rendimiento más prestigioso de Francia. Cuenta con la mejor clínica del país y allí ha sido tratado por un especialista de confianza. Ahora queda ver cómo está de la lesión, que lo dirán los exámenes médicos a los que le someterá cuando se produzca su regreso. Está previsto para la semana que viene, pero es un escenario expuesto a posibles variaciones. Al jugador ya se le ha facilitado toda la documentación para poder desplazarse debido a la situación que viven España y Francia por la pandemia.

No estaba previsto que Toupane estuviera disponible esta temporada después de esa grave lesión, pero la crisis del COVID-19 ha cambiado el escenario. De esas pruebas dependerá si se puede unir a los entrenamientos y seguir con la recuperación en pista. Parece improbable que pueda jugar, pero es una posibilidad que aunque lejana no está descartada. "Espero estar de vuelta lo antes posible", decía antes de marcharse a suelo galo. También está la situación de que el francés termina contrato a final de temporada con el club de Los Guindos, lo que también puede complicar ese regreso competitivo. Puede ser conservador y no arriesgar lo más mínimo con una lesión compleja a la espera de firmar un nuevo contrato en un verano que va a ser importante para él. No hay que obviar la trascendencia en lo personal de la próxima temporada para el galo, que tiene opciones de acudir a los Juegos Olímpicos con su país. Ya fue medalla de bronce en el Mundial de China y aspira a hacerse un hueco en los planes de Vincent Collet para Tokio en 2021. La coyuntura no es sencilla.

Su continuidad en el Unicaja, al menos de momento, parece improbable. Hay alguna cláusula para poder prorrogar el vínculo, pero también cuestiones importantes a la hora de abordar el tema. No ha tenido feeling con Luis Casimiro desde su llegada, algo que ha sido bastante evidente, y el entrenador cuenta con muchas opciones de continuar en el banquillo del Carpena por tercera campaña consecutiva. Si se reanuda la competición, dependerá del papel malagueño. En esas Toupane intentará buscar un lugar donde buscar esa versión que le hizo hacerse un hueco en el primer nivel europeo no hace tanto y que aún no mostró desde que abandonó Kaunas.